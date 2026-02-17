Un experto en informática afirma que los líderes mundiales deben comandar el desarrollo responsable de la Inteligencia Artificial

Sin acuerdos

Reuniones internacionales como la cumbre de IA que en 2026 tiene como escenario Nueva Delhi, India, ofrecen una oportunidad para regular la tecnología. En el caso de la AI Impact Summit, en sus tres ediciones anteriores, solo lograron acuerdos voluntarios por parte de las empresas tecnológicas. "Realmente ayuda que cada uno de los gobiernos comprenda este asunto. Y por eso estoy aquí", afirmó Russell. "Estamos creando imitadores humanos. Y la aplicación natural para ese tipo de sistemas es reemplazar a los humanos", insistió el experto.