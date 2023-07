Cartas de lectores: Billetes y cajeros

Quise hacer depósitos para pagar mis cuentas y me enteré de que todavía los cajeros automáticos de los bancos no toman el nuevo billete de 2.000 pesos; tuve que seguir perdiendo tiempo para ir a caja y cambiar ese billete por la denominación 1.000. Cuando pregunté cuándo podrían estar habilitados una persona se rió y me dijo “no sé“. Ya directamente el único billete que poseen los cajeros es de 1.000. No puedo extraer de otra denominación y para depositar han sacado el sistema de sobres sabiendo que los billetes de 100, 200 y 500 están destruidos, lo cual dificulta más el asunto, y así y así. Por otro lado, jamás se actualizaron los valores de extracciones con una inflación brutal que hace que cada vez se tenga que ir seguido para retirar nuestro sueldo totalmente devaluado, con montos ridículos para el retiro. Pido que los gerentes bancarios que lean esta carta mejoren el servicio y no hagan tedioso y odioso ir ahí, que la atención sea dentro de todo aceptable, y si pagamos todo lo que el banco nos cobra (comisiones, mantenimientos, impuestos , tasas y demás) brinden una cálida recepción, que en este lugar sería como utópico pedir.