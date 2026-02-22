Así es el refugio blindado del Indio Solari: los secretos de su búnker en Parque Leloir

La seguridad es, sin dudas, la columna vertebral de esta residencia. La casa no solo está rodeada de frondosa vegetación, sino que cuenta con muros altos y uno de los sistemas tecnológicos de vigilancia más avanzados de la Argentina. Así, entre tecnología de punta, guardianes de cuatro patas y su búnker creativo, el Indio construyó el escenario perfecto para su retiro, un lugar donde el mundo exterior parece no existir mientras él sigue batallando contra su enfermedad y creando música en la más absoluta privacidad.