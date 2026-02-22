Concejo Deliberante: el jueves se renueva la mesa de conducción

La convocatoria al recinto fue firmada esta semana, aunque la negociación por los nombres avanza hace tiempo. En un primer momento, se había pensado en reemplazar a Argañaraz por otro radical, y se apuntaba a Federico Romano Norri. El edil, aunque agradecido, respondió que su ambición es ocupar el asiento de vicepresidente segundo en 2027, año electoral de gran peso político.