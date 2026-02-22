Secciones
Política

Concejo Deliberante: el jueves se renueva la mesa de conducción
Concejo Deliberante de la Capital. Concejo Deliberante de la Capital.
Hace 1 Hs

El Concejo Deliberante sesionará el jueves a las 9 para renovar la mesa de autoridades. La conducción continuará a cargo de Fernando Juri (Peronismo de la Capital), seguido por Ramiro Ortega (FR), pero habría cambios en la tercera banca: en lugar de Leandro Argañaraz (UCR), entraría otro opositor.

La convocatoria al recinto fue firmada esta semana, aunque la negociación por los nombres avanza hace tiempo. En un primer momento, se había pensado en reemplazar a Argañaraz por otro radical, y se apuntaba a Federico Romano Norri. El edil, aunque agradecido, respondió que su ambición es ocupar el asiento de vicepresidente segundo en 2027, año electoral de gran peso político.

Según fuentes del cuerpo, un llamado desde la Casa de Gobierno habría insistido en posicionar a Gastón Gómez, del armado del ministro Federico Masso (Libres del Sur), para ocupar ese rol.

Temas Unión Cívica RadicalFernando JuriRamiro OrtegaLeandro Argañaraz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”
1

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal
2

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”
3

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral
4

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Perfil del padre de una hija asesinada
5

Perfil del padre de una hija asesinada

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo
6

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo

Más Noticias
Perfil del padre de una hija asesinada

Perfil del padre de una hija asesinada

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

Alberto Lebbos: “Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege”

¿Qué se dijo en las redes sobre el paro y sobre la reforma laboral?

¿Qué se dijo en las redes sobre el paro y sobre la reforma laboral?

Entre cerros y pircas, la receta jesuita perdura en una estancia de Tafí del Valle

Entre cerros y pircas, la receta jesuita perdura en una estancia de Tafí del Valle

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo

Nueve hechos relevantes que definieron el pasado y el presente de El Bajo

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”

Darío Monteros: “El peronismo nunca fue un partido de la comodidad moral”

Comentarios