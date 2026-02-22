Concejo Deliberante: el jueves se renueva la mesa de conducción

El Concejo Deliberante sesionará el jueves a las 9 para renovar la mesa de autoridades. La conducción continuará a cargo de Fernando Juri (Peronismo de la Capital), seguido por Ramiro Ortega (FR), pero habría cambios en la tercera banca: en lugar de Leandro Argañaraz (UCR), entraría otro opositor.
La convocatoria al recinto fue firmada esta semana, aunque la negociación por los nombres avanza hace tiempo. En un primer momento, se había pensado en reemplazar a Argañaraz por otro radical, y se apuntaba a Federico Romano Norri. El edil, aunque agradecido, respondió que su ambición es ocupar el asiento de vicepresidente segundo en 2027, año electoral de gran peso político.
Según fuentes del cuerpo, un llamado desde la Casa de Gobierno habría insistido en posicionar a Gastón Gómez, del armado del ministro Federico Masso (Libres del Sur), para ocupar ese rol.