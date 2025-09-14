Secciones
DeportesMás deportes

La fortuna que ganó Mayweather al apostar por Crawford contra Canelo Álvarez

El exboxeador estadounidense invirtió U$S 50.000 en la victoria de Terence Crawford y terminó embolsando U$S 124.000 tras la histórica pelea en Las Vegas.

Floyd Mayweather presenció la pelea de Crawford y Canelo Álvarez. Floyd Mayweather presenció la pelea de Crawford y Canelo Álvarez.
Hace 10 Min

Floyd Mayweather Jr., el legendario campeón en cinco divisiones, volvió a hacer honor a su apodo “Money”. El excampeón presumió en redes sociales el ticket ganador de la apuesta que realizó a favor de Terence Crawford en la pelea frente a Saúl “Canelo” Álvarez.

Mayweather había arriesgado U$S 50.000 a que el estadounidense vencería en Las Vegas. Tras la victoria de Crawford por decisión unánime, que le permitió quedarse con todos los cinturones de los supermedianos, el exboxeador se llevó U$S 124.000, lo que significa una ganancia neta de U$S 74.000.

El gesto no pasó desapercibido. Más aún teniendo en cuenta que Mayweather fue el primer hombre en derrotar a Canelo, en 2013. La pelea del 14 de septiembre de 2025 no solo quedó en la historia por el triunfo de Crawford y su consagración como campeón indiscutido en tres categorías, sino también por el marco: 70.482 espectadores en el Allegiant Stadium y la expectativa de convertirse en la pelea más vista de la historia en Netflix.

La boleta del Mayweather. La boleta del Mayweather.
Temas Saúl "Canelo" AlvarezFloyd Mayweather Jr.Terence Crawford
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los bikers y la ruta 9: un problema con solución, pero sin respuestas

Los bikers y la ruta 9: un problema con solución, pero sin respuestas

Importa tanto la educación vial como la infraestructura, advierten los bikers tucumanos

"Importa tanto la educación vial como la infraestructura", advierten los bikers tucumanos

Karla Castro clasificó a cinco mundiales de Taekwondo ITF, nunca pudo viajar y ahora busca sponsors para cumplir su sueño

Karla Castro clasificó a cinco mundiales de Taekwondo ITF, nunca pudo viajar y ahora busca sponsors para cumplir su sueño

La Batalla de Tucumán MTB vuelve con su sexta edición y suma el running a la fiesta deportiva

La Batalla de Tucumán MTB vuelve con su sexta edición y suma el running a la fiesta deportiva

Tucumán será sede de un torneo regional de taekwondo con tecnología olímpica

Tucumán será sede de un torneo regional de taekwondo con tecnología olímpica

Lo más popular
La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente
1

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
2

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?
3

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
4

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
5

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público
6

Se “motouberiza” el transporte público

Más Noticias
Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

Franco Colapinto reveló quién es su mejor amigo en el mundo de la Fórmula 1

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Lo mejor de la pelea: Crawford hizo historia y derrotó al Canelo Álvarez en Las Vegas

Lo mejor de la pelea: Crawford hizo historia y derrotó al "Canelo" Álvarez en Las Vegas

Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Rosario Central-Boca Juniors por el Clausura?

Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Rosario Central-Boca Juniors por el Clausura?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público

Se “motouberiza” el transporte público

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Comentarios