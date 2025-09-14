La fortuna que ganó Mayweather al apostar por Crawford contra Canelo Álvarez

Floyd Mayweather Jr., el legendario campeón en cinco divisiones, volvió a hacer honor a su apodo “Money”. El excampeón presumió en redes sociales el ticket ganador de la apuesta que realizó a favor de Terence Crawford en la pelea frente a Saúl “Canelo” Álvarez.
Mayweather había arriesgado U$S 50.000 a que el estadounidense vencería en Las Vegas. Tras la victoria de Crawford por decisión unánime, que le permitió quedarse con todos los cinturones de los supermedianos, el exboxeador se llevó U$S 124.000, lo que significa una ganancia neta de U$S 74.000.
El gesto no pasó desapercibido. Más aún teniendo en cuenta que Mayweather fue el primer hombre en derrotar a Canelo, en 2013. La pelea del 14 de septiembre de 2025 no solo quedó en la historia por el triunfo de Crawford y su consagración como campeón indiscutido en tres categorías, sino también por el marco: 70.482 espectadores en el Allegiant Stadium y la expectativa de convertirse en la pelea más vista de la historia en Netflix.