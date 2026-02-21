Subastas electrónicas judiciales: ya está en funcionamiento el nuevo sitio que remata propiedades y vehículos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación creó y lanzó una nueva página para hacer subastas. El nuevo sitio busca transparentar el proceso, aceptando oferentes de todo el país. Un auto Ford Focus, un chalet en La Matanza y un penthouse de tres ambientes en Villa Crespo son solo algunas de las propiedades que se encuentran a disposición de los interesados en este momento.
Un bien llega a una subasta judicial luego de un proceso legal impulsado por una deuda no pagada o por la necesidad de poner en venta un bien compartido –por ejemplo, la herencia o la propiedad de un matrimonio que se divorcia–. Una orden judicial hace que el bien en cuestión pase a formar parte del remate electrónico con tal de pagar a los acreedores.
Nuevo sitio de subastas judiciales online
A la nueva plataforma puede ingresarse desde subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar. El sitio fue desarrollado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para modernizar, transparentar y hacer más accesibles las subastas judiciales, garantizando el anonimato de los postores y facilitando la participación ciudadana desde cualquier lugar del país.
Con esta implementación, los interesados en participar de las subastas estarán eximidos de la obligatoriedad de asistir al lugar donde se realice la puja. A la vez, se amplía la difusión, se fortalece la confianza en el proceso y se superan inconvenientes asociados a la modalidad presencial, evitando traslados de dinero y potenciales manipulaciones externas o conductas impropias de los compradores.
El sitio posibilita la realización de las subastas de manera simultánea y continua, y maximiza los niveles de seguridad y transparencia. Se exhiben los ítems en formato de catálogo, con fecha de inicio de la subasta, fecha de finalización y descripción del bien mueble o inmueble.
También se incluye un reglamento explicativo que indica el paso a paso para participar de las subastas. Los participantes deberán registrarse en el sitio y crearse una cuenta para poder hacer ofertas. Se incluirán en las publicaciones “tramos de puja fijados y sus importes; datos de la cuenta judicial; datos de contacto del martillero designado y, en caso de corresponder, el valor base, fecha y horario de visitas y todo otro dato que pueda resultar de interés”, según el propio reglamento.