Subastas electrónicas judiciales: ya está en funcionamiento el nuevo sitio que remata propiedades y vehículos

También se incluye un reglamento explicativo que indica el paso a paso para participar de las subastas. Los participantes deberán registrarse en el sitio y crearse una cuenta para poder hacer ofertas. Se incluirán en las publicaciones “tramos de puja fijados y sus importes; datos de la cuenta judicial; datos de contacto del martillero designado y, en caso de corresponder, el valor base, fecha y horario de visitas y todo otro dato que pueda resultar de interés”, según el propio reglamento.