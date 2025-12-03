Secciones
Contenido patrocinado

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online

Una herramienta digital que centraliza la compraventa de autos, motos, bicicletas y lanchas en un proceso simple, seguro y completamente online.

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online
Hace 5 Hs

La compraventa de vehículos en Argentina suele sentirse como un recorrido interminable: conversaciones repartidas en distintas plataformas, precios difíciles de comparar y publicaciones sin criterios claros. Todo eso hace que una operación simple termine demandando tiempo, energía y mucha organización.

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online

Ante ese escenario, dos emprendedores —uno de Tucumán y otro de Bariloche— desarrollaron Andaremos, una plataforma digital que reúne todo el proceso en un mismo lugar. Con publicaciones gratuitas, verificación previa y subastas online en tiempo real, la herramienta propone un sistema más claro y moderno para autos, motos, bicicletas y lanchas.

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online

El funcionamiento es directo: el usuario publica su vehículo sin costo en andaremos.com, el equipo verifica los datos antes de activar la publicación y, una vez online, la unidad ingresa automáticamente a una subasta en vivo donde las ofertas se actualizan minuto a minuto. Todo puede seguirse desde el celular, y el vendedor decide al final si acepta o no la mejor propuesta.

Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online

Con esta iniciativa, Andaremos se posiciona como una nueva alternativa digital para quienes desean manejar la compraventa de vehículos de manera más ordenada, transparente y accesible.

Más información: https://www.andaremos.com/

Esta nota es de acceso libre.
Temas TucumánBarilocheContenido PatrocinadoArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Con quién podría jugar Argentina? Fijate en este simulador del sorteo Mundial 2026
1

¿Con quién podría jugar Argentina? Fijate en este simulador del sorteo Mundial 2026

Consejos para preparar el hogar por tormentas y desastres climáticos
2

Consejos para preparar el hogar por tormentas y desastres climáticos

Las cualidades argentinas que favorecen al narcotráfico
3

Las "cualidades argentinas" que favorecen al narcotráfico

Promueven la creación de una facultad internacional de ocio nocturno
4

Promueven la creación de una facultad internacional de ocio nocturno

5

La vacunación, defensa que no se debe abandonar

6

Cartas de lectores: terminar con la grieta

Más Noticias
¿Con quién podría jugar Argentina? Fijate en este simulador del sorteo Mundial 2026

¿Con quién podría jugar Argentina? Fijate en este simulador del sorteo Mundial 2026

La avanzada de los gauchos del norte

La avanzada de los gauchos del norte

Consejos para preparar el hogar por tormentas y desastres climáticos

Consejos para preparar el hogar por tormentas y desastres climáticos

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

El voto en Honduras gira a la derecha

El voto en Honduras gira a la derecha

Debate por la verificación digital de edad para entrar a plataformas y páginas de internet

Debate por la verificación digital de edad para entrar a plataformas y páginas de internet

“Hoy nadie debería morir a causa de SIDA”

“Hoy nadie debería morir a causa de SIDA”

Alumnos tucumanos brillaron en la Feria Nacional de Ciencias

Alumnos tucumanos brillaron en la Feria Nacional de Ciencias