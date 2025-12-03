Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online

El funcionamiento es directo: el usuario publica su vehículo sin costo en andaremos.com, el equipo verifica los datos antes de activar la publicación y, una vez online, la unidad ingresa automáticamente a una subasta en vivo donde las ofertas se actualizan minuto a minuto. Todo puede seguirse desde el celular, y el vendedor decide al final si acepta o no la mejor propuesta.