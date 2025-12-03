Andaremos: la plataforma que transforma la compra y venta de vehículos mediante subastas online

La compraventa de vehículos en Argentina suele sentirse como un recorrido interminable: conversaciones repartidas en distintas plataformas, precios difíciles de comparar y publicaciones sin criterios claros. Todo eso hace que una operación simple termine demandando tiempo, energía y mucha organización.
Ante ese escenario, dos emprendedores —uno de Tucumán y otro de Bariloche— desarrollaron Andaremos, una plataforma digital que reúne todo el proceso en un mismo lugar. Con publicaciones gratuitas, verificación previa y subastas online en tiempo real, la herramienta propone un sistema más claro y moderno para autos, motos, bicicletas y lanchas.
El funcionamiento es directo: el usuario publica su vehículo sin costo en andaremos.com, el equipo verifica los datos antes de activar la publicación y, una vez online, la unidad ingresa automáticamente a una subasta en vivo donde las ofertas se actualizan minuto a minuto. Todo puede seguirse desde el celular, y el vendedor decide al final si acepta o no la mejor propuesta.
Con esta iniciativa, Andaremos se posiciona como una nueva alternativa digital para quienes desean manejar la compraventa de vehículos de manera más ordenada, transparente y accesible.
