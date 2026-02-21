Acusan a Pitty, la numeróloga, de manipular a personas vulnerables para obtener dinero y bienes

La denuncia federal había sido impulsada por la entonces diputada nacional María Graciela Ocaña, y el fiscal Guillermo Marijuan imputó a las ex funcionarias y a Asad por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y peculado. Sin embargo, el año pasado el fuero federal dictó el sobreseimiento de todos los involucrados, luego de que una auditoría interna del Banco Nación concluyera que “no se pudo determinar que la institución haya sufrido un perjuicio patrimonial por la contratación directa del servicio”, según informó La Nación.