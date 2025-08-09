Newsan, gigante de la electrónica y alimentos, entra en la contienda por Carrefour

Un mercado disputado

Otros potenciales compradores de Carrefour incluyen a Coto, Día, GDN (Changomás), La Anónima, Inverlat (Havanna) y Grupo One. El fondo estadounidense Klaff Realty LP (Tienda Inglesa) también ha mostrado interés. Cada uno persigue un objetivo distinto: Coto busca expandir su presencia en hipermercados, mientras que Día se enfoca en locales de proximidad. A diferencia de sus competidores, Newsan se distingue por su integración vertical y diversificación, que le permitiría optimizar toda la cadena de valor.