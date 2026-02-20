Estos son los convocados de San Martín de Tucumán para enfrentar a Almagro

El encuentro se jugará este sábado desde las 17, en el Estadio Tres de Febrero. La delegación contará con un solo cambio con respecto a los que habían formado parte de la convocatoria en el debut ante Patronato. Luca Arfaras, juvenil llegado desde Estudiantes de La Plata en los últimos días se mete en la lista en lugar de Luciano "Pupi" Ferreyra.