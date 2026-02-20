Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Estos son los convocados de San Martín de Tucumán para enfrentar a Almagro

El "Santo" buscará sumar de a tres como visitante en el Estadio Tres de Febrero. El entrenador dio a conocer la lista de 21 futbolistas que integran la delegación.

LEJOS DE CASA. San Martín tendrá su estreno como visitante en la temporada. LEJOS DE CASA. San Martín tendrá su estreno como visitante en la temporada.
20 Febrero 2026

San Martín de Tucumán ya tiene la mente puesta en el duelo de mañana ante Almagro. En el marco de una nueva fecha del torneo, el equipo dirigido por Andrés Yllana buscará ratificar su buen presente y traerse un resultado positivo de Buenos Aires. Tras la última práctica, el DT confirmó la lista de convocados con algunas novedades destacadas.

El encuentro se jugará este sábado desde las 17, en el Estadio Tres de Febrero. La delegación contará con un solo cambio con respecto a los que habían formado parte de la convocatoria en el debut ante Patronato. Luca Arfaras, juvenil llegado desde Estudiantes de La Plata en los últimos días se mete en la lista en lugar de Luciano "Pupi" Ferreyra.

Esta es la lista completa de los 21 futbolistas convocados:


