Paseo por el centro capitalino: una hora para reír, bailar y mirar la ciudad desde arriba

Analía Agüero, integrante de la Dirección de Niñez y Familia del municipio capitalino, explicó el origen de la iniciativa e indicó que los horarios fueron definidos para facilitar la participación durante el período de vacaciones. “Es un horario que las familias están aprovechando mucho por las vacaciones”, afirmó. Los interesados deben llegar con media hora de anticipación para inscribirse antes de subir, de esa forma aseguran sus lugares en el bus.