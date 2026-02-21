Secciones
Paseo por el centro capitalino: una hora para reír, bailar y mirar la ciudad desde arriba

El Autobús de la Aventura combina animación, personajes y paseo por el microcentro. Cada salida es una pequeña fiesta sobre ruedas.

DIVERSIÓN. Niños y adultos bailan y saludan desde el autobús descapotable durante el paseo.
Belén Castellano
Por Belén Castellano Hace 2 Hs

Durante las vacaciones de verano, una de las propuestas gratuitas que convoca a familias con niñas y niños es el Autobús de la Aventura. La actividad funciona desde diciembre y ofrece un paseo recreativo por el centro y el microcentro de la capital, con música, animación y personajes infantiles.

Cada jornada, desde las 19, el colectivo descapotable parte por calle Laprida, frente a la plaza Independencia. Allí, una extensa fila de familias se forma antes de cada salida para participar de la experiencia, que cuenta con dos turnos diarios. El primero comienza a las 19 y el segundo a las 20, de jueves a domingo.

Analía Agüero, integrante de la Dirección de Niñez y Familia del municipio capitalino, explicó el origen de la iniciativa e indicó que los horarios fueron definidos para facilitar la participación durante el período de vacaciones. “Es un horario que las familias están aprovechando mucho por las vacaciones”, afirmó. Los interesados deben llegar con media hora de anticipación para inscribirse antes de subir, de esa forma aseguran sus lugares en el bus.

Cómo es el recorrido

Antes de partir, la música se enciende dentro del colectivo y el animador da una consigna que marca el clima del paseo. “¡Está prohibido ir serio!”, anuncia, antes de la cuenta regresiva que da inicio al recorrido.

ANIMACIÓN. La Pantera Rosa acompaña el recorrido mientras el colectivo avanza por el centro capitalino.

El circuito puede modificarse según las actividades que se desarrollen en la ciudad. El sábado de San Valentín el autobús partió, decorado con globos y corazones rojos, desde la plaza Independencia, tomó calle San Martín hasta Junín y continuó por avenida Sarmiento para pasar por la plaza Urquiza. Desde autos y veredas, vecinos saludaron a los personajes. El trayecto siguió hasta el parque 9 de Julio y luego emprendió el regreso hacia la plaza Independencia por calle San Martín.

Animación y personajes

Agüero aclaró que la experiencia no es siempre la misma. “No es idéntico el recorrido ni la animación. A los chicos se les ofrece un refrigerio y siempre hay personajes que los acompañan durante el viaje”, explicó. Entre ellos aparece la Pantera Rosa, que recorre el pasillo central. Baila y saluda, junto a un animador y a un hada con alas luminosas que reparte cotillón.

LA ACTIVIDAD. El Autobús de la Aventura, una de las actividades gratuitas del verano, hace dos recorridos de jueves a domingo, a las 19 y a las 20.

La capacidad del autobús es de 28 personas por recorrido. “Por una cuestión de seguridad, pedimos que los niños menores de cinco años vayan a upa de sus papás”, remarcó Agüero. Cada paseo dura entre 45 y 50 minutos, es gratuito y se suspende en caso de lluvia. “Calculamos que ya llevamos más de 200 personas y alrededor de 80 recorridos realizados”, señaló.

Desde adentro

Durante el recorrido, la música suena fuerte y la fiesta no se detiene. Un animador invita a bailar a toda la familia, mientras los personajes se mueven entre aplausos y risas. Desde las veredas, quienes observan el paso del colectivo responden con gestos de sorpresa.

ENTRETENIMIENTO PARA LOS CHICOS. Un hada luminosa divierte a los más pequeños y a los grandes que se suman al paseo.

Mariana, de 30 años, participó junto a su hija Rosario, de cuatro. “Me gusta todo, me gustan los dos”, dijo la niña mientras señalaba a los personajes. La madre contó que se enteró de la actividad por redes sociales.

Luz Elisa, de nueve años, llegó con su mamá Daniela. “Lo que más me gustó es saludar a la gente en la calle y la música”, expresó la niña.

El "Autobús de la Aventura" comenzó a recorrer la ciudad con paseos gratuitos para las familias

Adriana asistió con su nieta Delfina, de seis años, y ambas bailaron durante todo el paseo. “Todo está buenísimo. No conocía a la Pantera Rosa y le pude sacar una foto. Es re divertida”, dijo la pequeña.

Martina subió junto a sus padres, José y Nancy. “Es re lindo, quiero venir de nuevo con mis amigas”, contó. A la derecha viajaba Emma, de siete años. “Antes de subir nos pusieron brillitos. Es re lindo ver la ciudad desde arriba”, relató.

