Paseo por el centro capitalino: una hora para reír, bailar y mirar la ciudad desde arriba

Durante las vacaciones de verano, una de las propuestas gratuitas que convoca a familias con niñas y niños es el Autobús de la Aventura. La actividad funciona desde diciembre y ofrece un paseo recreativo por el centro y el microcentro de la capital, con música, animación y personajes infantiles.
Cada jornada, desde las 19, el colectivo descapotable parte por calle Laprida, frente a la plaza Independencia. Allí, una extensa fila de familias se forma antes de cada salida para participar de la experiencia, que cuenta con dos turnos diarios. El primero comienza a las 19 y el segundo a las 20, de jueves a domingo.
Analía Agüero, integrante de la Dirección de Niñez y Familia del municipio capitalino, explicó el origen de la iniciativa e indicó que los horarios fueron definidos para facilitar la participación durante el período de vacaciones. “Es un horario que las familias están aprovechando mucho por las vacaciones”, afirmó. Los interesados deben llegar con media hora de anticipación para inscribirse antes de subir, de esa forma aseguran sus lugares en el bus.
Cómo es el recorrido
Antes de partir, la música se enciende dentro del colectivo y el animador da una consigna que marca el clima del paseo. “¡Está prohibido ir serio!”, anuncia, antes de la cuenta regresiva que da inicio al recorrido.
El circuito puede modificarse según las actividades que se desarrollen en la ciudad. El sábado de San Valentín el autobús partió, decorado con globos y corazones rojos, desde la plaza Independencia, tomó calle San Martín hasta Junín y continuó por avenida Sarmiento para pasar por la plaza Urquiza. Desde autos y veredas, vecinos saludaron a los personajes. El trayecto siguió hasta el parque 9 de Julio y luego emprendió el regreso hacia la plaza Independencia por calle San Martín.
Animación y personajes
Agüero aclaró que la experiencia no es siempre la misma. “No es idéntico el recorrido ni la animación. A los chicos se les ofrece un refrigerio y siempre hay personajes que los acompañan durante el viaje”, explicó. Entre ellos aparece la Pantera Rosa, que recorre el pasillo central. Baila y saluda, junto a un animador y a un hada con alas luminosas que reparte cotillón.
La capacidad del autobús es de 28 personas por recorrido. “Por una cuestión de seguridad, pedimos que los niños menores de cinco años vayan a upa de sus papás”, remarcó Agüero. Cada paseo dura entre 45 y 50 minutos, es gratuito y se suspende en caso de lluvia. “Calculamos que ya llevamos más de 200 personas y alrededor de 80 recorridos realizados”, señaló.
Desde adentro
Durante el recorrido, la música suena fuerte y la fiesta no se detiene. Un animador invita a bailar a toda la familia, mientras los personajes se mueven entre aplausos y risas. Desde las veredas, quienes observan el paso del colectivo responden con gestos de sorpresa.
Mariana, de 30 años, participó junto a su hija Rosario, de cuatro. “Me gusta todo, me gustan los dos”, dijo la niña mientras señalaba a los personajes. La madre contó que se enteró de la actividad por redes sociales.
Luz Elisa, de nueve años, llegó con su mamá Daniela. “Lo que más me gustó es saludar a la gente en la calle y la música”, expresó la niña.
Adriana asistió con su nieta Delfina, de seis años, y ambas bailaron durante todo el paseo. “Todo está buenísimo. No conocía a la Pantera Rosa y le pude sacar una foto. Es re divertida”, dijo la pequeña.
Martina subió junto a sus padres, José y Nancy. “Es re lindo, quiero venir de nuevo con mis amigas”, contó. A la derecha viajaba Emma, de siete años. “Antes de subir nos pusieron brillitos. Es re lindo ver la ciudad desde arriba”, relató.