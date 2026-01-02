El "Autobús de la Aventura" comenzó a recorrer la ciudad con paseos gratuitos para las familias

Ya empezó a rodar por las calles de San Miguel de Tucumán el Autobús de la Aventura y se perfila como una de las principales atracciones gratuitas de estas vacaciones de verano. Se trata de una iniciativa de la Dirección de Niñez y Juventud de la Municipalidad, pensada para que niños, niñas y familias puedan disfrutar de paseos recreativos, aprender sobre la ciudad y compartir momentos de diversión al aire libre. Además acompañaron este proyecto Casa Azul y la Dirección de Turismo.
El circuito inaugural se realizó el martes por la tarde, partiendo desde Plaza Independencia hasta el Parque 9 de Julio. El trayecto estuvo cargado de música y animación; además se entregaron bebidas para los asistentes. Los paseos se repetirán de jueves a domingos durante enero y febrero, con salidas a las 19 y a las 20 horas. El lugar de partida será por calle Laprida primera cuadra.
“Sabemos que hoy la situación económica es bastante difícil y en otras provincias estos autobuses existen, pero se pagan. En cambio, acá, por disposición de la intendenta Rossana Chahla, será totalmente gratuito para que puedan disfrutarlo con mucha alegría”, expresó Vanesa Castro, directora de Niñez y Juventud.
La funcionaria remarcó que el objetivo es promover actividades recreativas y lúdicas para que los chicos salgan de sus casas, reduzcan el tiempo frente a las pantallas y se apropien de los espacios públicos.
Por otro lado, Alejandra Trejo, subsecretaria de Desarrollo Humano, explicó que los paseos no son solamente para los que viven en Capital, sino también para los turistas que llegan en esta época de vacaciones.
Cómo viajar en el Autobús de la Aventura
Las primeras excursiones del 2026 se realizarán el viernes 2 y domingo 4 de enero. Los paseos son gratuitos y la inscripción es presencial. La misma se realiza en la parada ubicada en Laprida primera cuadra, 15 minutos antes de cada salida. Los interesados pueden elegir entre dos circuitos: uno recreativo, que incluye la Iglesia Catedral, la Basílica Nuestra Señora de la Merced y el Parque 9 de Julio; y otro histórico, que recorre la Catedral, el Teatro San Martín y la Plaza Urquiza, en Barrio Norte.
El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y cada recorrido tiene una duración aproximada de 40 minutos. Los niños deben asistir acompañados por un adulto y las actividades se suspenden en caso de lluvia.