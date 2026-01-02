El "Autobús de la Aventura" comenzó a recorrer la ciudad con paseos gratuitos para las familias

Ya empezó a rodar por las calles de San Miguel de Tucumán el Autobús de la Aventura y se perfila como una de las principales atracciones gratuitas de estas vacaciones de verano. Se trata de una iniciativa de la Dirección de Niñez y Juventud de la Municipalidad, pensada para que niños, niñas y familias puedan disfrutar de paseos recreativos, aprender sobre la ciudad y compartir momentos de diversión al aire libre. Además acompañaron este proyecto Casa Azul y la Dirección de Turismo.