Secciones
LA GACETA
SociedadTurismo

El "Autobús de la Aventura" comenzó a recorrer la ciudad con paseos gratuitos para las familias

La propuesta de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrece circuitos recreativos e históricos durante enero y febrero.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. El Autobús de la Aventura te lleva a recorrer la ciudad. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN. El Autobús de la Aventura te lleva a recorrer la ciudad.
Hace 2 Hs

Ya empezó a rodar por las calles de San Miguel de Tucumán el Autobús de la Aventura y se perfila como una de las principales atracciones gratuitas de estas vacaciones de verano. Se trata de una iniciativa de la Dirección de Niñez y Juventud de la Municipalidad, pensada para que niños, niñas y familias puedan disfrutar de paseos recreativos, aprender sobre la ciudad y compartir momentos de diversión al aire libre. Además acompañaron este proyecto Casa Azul y la Dirección de Turismo.

Turismo en centros culturales y al aire libre: qué hacer el fin de semana en Tucumán

Turismo en centros culturales y al aire libre: qué hacer el fin de semana en Tucumán

El circuito inaugural se realizó el martes por la tarde, partiendo desde Plaza Independencia hasta el Parque 9 de Julio. El trayecto estuvo cargado de música y animación; además se entregaron bebidas para los asistentes. Los paseos se repetirán de jueves a domingos durante enero y febrero, con salidas a las 19 y a las 20 horas. El lugar de partida será por calle Laprida primera cuadra.  

“Sabemos que hoy la situación económica es bastante difícil y en otras provincias estos autobuses existen, pero se pagan. En cambio, acá, por disposición de la intendenta Rossana Chahla, será totalmente gratuito para que puedan disfrutarlo con mucha alegría”, expresó Vanesa Castro, directora de Niñez y Juventud.

La funcionaria remarcó que el objetivo es promover actividades recreativas y lúdicas para que los chicos salgan de sus casas, reduzcan el tiempo frente a las pantallas y se apropien de los espacios públicos.

Jaldo le pidió al Ente de Turismo "poner el foco en atraer inversiones para Tucumán"

Jaldo le pidió al Ente de Turismo poner el foco en atraer inversiones para Tucumán

Por otro lado, Alejandra Trejo, subsecretaria de Desarrollo Humano, explicó que los paseos no son  solamente para los que viven en Capital, sino también para los turistas que llegan en esta época de vacaciones.

Pablo Gerstenfeld, director de Turismo.

Cómo viajar en el Autobús de la Aventura

Las primeras excursiones del 2026 se realizarán el viernes 2 y domingo 4 de enero. Los paseos son gratuitos y la  inscripción es presencial. La misma se realiza en la parada ubicada en Laprida primera cuadra, 15 minutos antes de cada salida. Los interesados pueden elegir entre dos circuitos: uno recreativo, que incluye la Iglesia Catedral, la Basílica Nuestra Señora de la Merced y el Parque 9 de Julio; y otro histórico, que recorre la Catedral, el Teatro San Martín y la Plaza Urquiza, en Barrio Norte.

Turismo en Tucumán: hubo picos del 95% de ocupación en enero

Turismo en Tucumán: hubo picos del 95% de ocupación en enero

El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y cada recorrido tiene una duración aproximada de 40 minutos. Los niños deben asistir acompañados por un adulto y las actividades se suspenden en caso de lluvia.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánRossana ChahlaDirección de Niñez Adolescencia y Familia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Verano 2026: Tucumán inauguró una nueva conexión aérea directa con Florianópolis

Verano 2026: Tucumán inauguró una nueva conexión aérea directa con Florianópolis

¿Viajás en auto a Brasil?: los documentos obligatorios y el QR que te facilitará la vida

¿Viajás en auto a Brasil?: los documentos obligatorios y el QR que te facilitará la vida

Descuentos y cuotas sin interés en pasajes, hoteles y compras: cómo acceder a los beneficios de Viajar + de Banco Nación

Descuentos y cuotas sin interés en pasajes, hoteles y compras: cómo acceder a los beneficios de Viajar + de Banco Nación

Radares en ruta: cómo funciona la aplicación que te avisa dónde están los controles en tiempo real

Radares en ruta: cómo funciona la aplicación que te avisa dónde están los controles en tiempo real

Vivir de la música y recorrer el mundo: buscan artistas para trabajar en cruceros

Vivir de la música y recorrer el mundo: buscan artistas para trabajar en cruceros

Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
4

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
5

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
6

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Más Noticias
Verano 2026: Tucumán inauguró una nueva conexión aérea directa con Florianópolis

Verano 2026: Tucumán inauguró una nueva conexión aérea directa con Florianópolis

Domos, cabañas y glamping: cuatro sitios para vacacionar a menos de dos horas de Tucumán

Domos, cabañas y glamping: cuatro sitios para vacacionar a menos de dos horas de Tucumán

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Comentarios