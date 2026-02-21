Secciones
SociedadActualidad

“Caravana de la Bondad”: sor Lucía Caram partió hacia Ucrania

El 42º Corredor Humanitario salió desde Barcelona medio centenar de voluntarios.

EN VIAJE. Las unidades que partieron con ayuda humanitaria. EN VIAJE. Las unidades que partieron con ayuda humanitaria.
Hace 4 Hs

El 42º Corredor Humanitario “Caravana de la Bondad”, impulsado por la Fundación Santa Clara y liderado por la religiosa tucumana Lucía Caram, partió ayer desde la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona rumbo a Ucrania, a pocos días de cumplirse cuatro años del inicio de la invasión rusa ordenada por Vladímir Putin el 24 de febrero de 2022.

La despedida tuvo un fuerte tono simbólico. Tras una misa en la cripta del templo, presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, los 21 vehículos del convoy -ambulancias, pick-ups y todoterrenos- se alinearon frente a la fachada de la Pasión, sobre la calle Sardenya, antes de iniciar el viaje hacia la frontera ucraniana.

En total, unas 50 personas integran la caravana, entre voluntarios, conductores solidarios, miembros de Fidem y representantes de asociaciones humanitarias. Hay cuatro tucumanos en la misión.

De Barcelona a Ucrania, en caravana: la misión solidaria que moviliza a cuatro tucumanos

De Barcelona a Ucrania, en caravana: la misión solidaria que moviliza a cuatro tucumanos

Las ambulancias fueron donadas por empresas privadas que decidieron involucrarse para garantizar que la ayuda llegue de manera directa a hospitales y unidades de emergencia, en un contexto marcado por los bombardeos constantes con drones rusos y el desgaste extremo de la población civil.

El Papa

Durante la celebración, Omella leyó el mensaje enviado por la Nunciatura Apostólica en España en nombre del papa León XIV. En el texto, el pontífice encomienda al Señor la iniciativa “Caravana de la Bondad”, pide “el don de la paz” y anima a sus impulsores a ser “testigos de la luz de Cristo, ofreciendo a todos una paz desarmada”.

El mensaje concluyó con una invocación a la Virgen María y la bendición apostólica para los participantes y sus familias.

Misión de tucumanos en Ucrania: “Seguimos hasta que llegue la victoria, y la victoria será la paz”

Misión de tucumanos en Ucrania: “Seguimos hasta que llegue la victoria, y la victoria será la paz”

Los representantes institucionales que participaron de la partida coincidieron en remarcar la necesidad de articular esfuerzos entre el sector público, el entramado empresarial y la sociedad civil para sostener iniciativas humanitarias de largo alcance.

Todos los participantes subrayaron que la donación de ambulancias y vehículos demuestra que la solidaridad puede traducirse en acciones concretas capaces de salvar vidas en medio de la guerra.

Temas RusiaEspañaBarcelonaUcraniaVladimir PutinLucía CaramRusia invade UcraniaLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Misión de tucumanos en Ucrania: “Seguimos hasta que llegue la victoria, y la victoria será la paz”

Misión de tucumanos en Ucrania: “Seguimos hasta que llegue la victoria, y la victoria será la paz”

Día de los enamorados: cuál es el impacto que causan el amor y las rupturas en el sistema cardiovascular, según la Medicina

Día de los enamorados: cuál es el impacto que causan el amor y las rupturas en el sistema cardiovascular, según la Medicina

Formarnos para trabajos que aún no existen: el desafío que llega a Tucumán de la mano de Melina Masnatta

Formarnos para trabajos que aún no existen: el desafío que llega a Tucumán de la mano de Melina Masnatta

Lo más popular
¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Diputados?
1

¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Diputados?

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
2

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros

Por qué Paco Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial
3

Por qué "Paco" Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial

4

El carnaval como norte para la industria turística

5

Cartas de lectores: Paro, disenso y representación: una reflexión

6

Cartas de lectores: ¿Mentalidad de subdesarrollo?

Más Noticias
El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Las lluvias provocarán el descenso de la temperatura en Tucumán: ¿cómo estará el tiempo este fin de semana?

Las lluvias provocarán el descenso de la temperatura en Tucumán: ¿cómo estará el tiempo este fin de semana?

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Por qué Paco Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial

Por qué "Paco" Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial

La puerta de Tucumán”: vecinos se ilusionan con recuperar El Bajo

"La puerta de Tucumán”: vecinos se ilusionan con recuperar El Bajo

Comentarios