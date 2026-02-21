“Caravana de la Bondad”: sor Lucía Caram partió hacia Ucrania

El Papa

Durante la celebración, Omella leyó el mensaje enviado por la Nunciatura Apostólica en España en nombre del papa León XIV. En el texto, el pontífice encomienda al Señor la iniciativa “Caravana de la Bondad”, pide “el don de la paz” y anima a sus impulsores a ser “testigos de la luz de Cristo, ofreciendo a todos una paz desarmada”.