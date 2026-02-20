"Quiero aguantar": el video que compartió una emprendedora y conmovió a Tucumán
Rocío Rizzo, comerciante de Tucumán, compartió con LG Play los desafíos que enfrenta su negocio ante el actual contexto económico. Pese a la caída de ventas y el aumento de costos, la emprendedora mantiene la expectativa de una pronta recuperación, destacando la resiliencia del sector comercial en la provincia.
Lo que empezó como un video compartido con sus seguidores para desahogar la frustración del día a día, terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que le puso voz a miles de comerciantes. Rocío Rizzo, una emprendedora de Tucumán, se volvió símbolo de resiliencia tras mostrar la cruda realidad de sostener un negocio en el contexto económico actual. LG Play difundió las imágenes del video original, donde se ve a la comerciante conmover a la audiencia con un testimonio cargado de honestidad y esperanza.
El video de la resistencia
"Cada vez es más difícil mantener los precios competitivos sin sacrificar la calidad", relató Rizzo a través de sus redes, contenido que luego fue analizado en la pantalla de LG Play. En su video, la comerciante describe un panorama asfixiante: la caída estrepitosa de las ventas y el aumento incesante de costos operativos, desde alquileres hasta servicios básicos como la luz y el gas.
La frase que disparó la viralización fue una declaración de principios: "Yo quiero aguantar porque sé que va a mejorar". Ese fragmento resonó profundamente en el sector PyME, visibilizando la lucha diaria por proteger los puestos de trabajo y el patrimonio familiar frente a una inflación que no da tregua.
Prioridades que cambian y costos que asfixian
En diálogo con LG Play, Rizzo profundizó en el análisis que la llevó a grabar aquel video. Explicó que el poder adquisitivo de sus clientes se ha contraído tanto que el consumo se volcó exclusivamente a lo esencial, dejando los rubros no esenciales —como el suyo— en una situación crítica.
A esto se suma la presión de los proveedores y la suba de servicios, factores que comprimen los márgenes de ganancia hasta límites insostenibles. "No se trata solo de vender menos, sino de que cada venta rinde menos por el costo de reposición", detalló ante las cámaras.
Innovación y salud mental: las herramientas para seguir
Más allá de los números, el testimonio viral de Rocío abordó el impacto emocional de la crisis. La incertidumbre y la responsabilidad de tener empleados a cargo generan una carga que Rizzo decidió compartir con su comunidad para no sentirse sola. Según comentó, la clave para no bajar la persiana ha sido la proactividad: desde la digitalización de las ventas hasta la búsqueda constante de nuevas promociones para atraer al cliente.