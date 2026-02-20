"Quiero aguantar": el video que compartió una emprendedora y conmovió a Tucumán

Lo que empezó como un video compartido con sus seguidores para desahogar la frustración del día a día, terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que le puso voz a miles de comerciantes. Rocío Rizzo, una emprendedora de Tucumán, se volvió símbolo de resiliencia tras mostrar la cruda realidad de sostener un negocio en el contexto económico actual. LG Play difundió las imágenes del video original, donde se ve a la comerciante conmover a la audiencia con un testimonio cargado de honestidad y esperanza.