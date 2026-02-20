De Simoca al norte salteño: la significativa donación que terminó en reclamos vecinales

Un legado de Federico Córdoba

Detrás de la madera y las ruedas de este carruaje tradicional, hay una historia de afecto regional. El obsequio, que lleva la leyenda "En homenaje a Federico Córdoba", nació de un viejo anhelo del recordado integrante de Las Voces de Orán. Fue el propio músico quien, antes de su partida, habría gestionado ante las autoridades de Simoca la llegada de uno de estos ejemplares al pueblo salteño.