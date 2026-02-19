"Sé curioso": el legado de Stephen Hawking para sobrevivir en un mundo acelerado

La diferencia

Para Hawking, la ciencia no era solo una cuestión de fórmulas y cálculos. Era una forma de mirar la vida, de hacerse preguntas y de no perder nunca la capacidad de asombro. Observar el cielo nocturno o preguntarse por los fenómenos más simples puede ser el primer paso hacia un descubrimiento. Años después de su partida, el universo sigue dándole la razón a través de los instrumentos más avanzados, pero también por su perspectiva humana con palabras que son un faro para todos los que buscan respuestas y no dejan de preguntarse “por qué” y “cómo”.