"Sé curioso": el legado de Stephen Hawking para sobrevivir en un mundo acelerado

El enfoque de Stephen Hawking permitió que temas complejos como la física cuántica o la cosmología puedan ser comprendidos. Pero sus enfoques, aunque los científicos son los más popularizados, van más allá de los laboratorios y son esos los que sirven en la actualidad teniendo en cuenta que el mundo está cada vez más acelerado y digitalizado. Por eso el mensaje del inglés que falleció en 2018 cobra más fuerza que nunca.
La ciencia, la observación y la curiosidad no solo ayudan a explicar el universo, sino que también enseñan a vivir con un sentido más profundo, valorando la exploración y el aprendizaje continuo. “Fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico entre los jóvenes es clave para formar nuevas generaciones de científicos, ingenieros y pensadores capaces de afrontar los retos del futuro”, sostenía.
“Intentá darle sentido a lo que ves y pregúntate por qué el universo existe. Sé curioso”, repetía Hawking cada vez que tenía oportunidad. Su frase, simple y poderosa, se convirtió en un lema para quienes buscan entender el mundo y no se conforman con lo evidente.
La diferencia
Para Hawking, la ciencia no era solo una cuestión de fórmulas y cálculos. Era una forma de mirar la vida, de hacerse preguntas y de no perder nunca la capacidad de asombro. Observar el cielo nocturno o preguntarse por los fenómenos más simples puede ser el primer paso hacia un descubrimiento. Años después de su partida, el universo sigue dándole la razón a través de los instrumentos más avanzados, pero también por su perspectiva humana con palabras que son un faro para todos los que buscan respuestas y no dejan de preguntarse “por qué” y “cómo”.