Recuerdos fotográficos: 1919. La única actuación de Gardel en Tucumán
Entre el 9 y el 12 de mayo de 1919 actuó en la capital tucumana el dúo Carlos Gardel-José Razzano, acompañados por el profesor de guitarra José Ricardo.
En LA GACETA del viernes 9 (la imagen muestra la publicación) se anunció la presentación de los “célebres estilistas” en el Salón Esmeralda, de Muñecas 248, frente a la escuela Normal. Se menciona que “las principales ciudades de Sud América han aplaudido años enteros a estos artistas nacionales, los cuales llegan a esta ciudad en el apogeo de su fama” y menciona que sus discos son muy conocidos.
En la crónica del sábado 10 se cuenta que “la selecta concurrencia que llenaba el local aplaudió calurosamente a los notables artistas” y se elogia a Ricardo. El domingo 11 se cronica que el dueto “estuvo notable en sus estilos y canciones nacionales” y que a pedido del público Ricardo tocó solo los tangos “9 de Julio” y “Mi noche triste”. También se exhibió la película Paramount “Las llaves de la redención”.
“Asistieron las familias de Zavaleta, Vallejo Colombres, Iramain, Paz, López García, Colombres, Ávila, López Islas, Díaz Giaccio, Fernández Iramaín, Usandivaras, Sarmiento, Remis, López Domínguez, Pondal, Posse Cornet Terán, Ruiz Huidobro, Vallejo Cossio, y muchas otras que escapan de la memoria del cronista”.
En carta del 9/11/2009 sobre el salón Esmeralda, el cinéfilo Ricardo Brunetti añadió que “según el programa, Gardel-Razzano interpretaron tonadas, estilos y canciones populares” y que en esos días se proyectaron los filmes mudos “El preciado modelo” y “El aventurero”.
En la nota “El Esmeralda hacía cortar el tránsito en Muñecas 200” (22/07/2013), Alberto Horacio Elsinger cita una nota de “Noticias gráficas” en la que el músico René Ruiz, que tenía un binomio con Alberto Hilarión Acuña, relata que “cuando tenía 17 o 18 años me hice 40 leguas a caballo para conocer al ‘Zorzal’. Vivía en la estancia de un tío, en Burruyacu. Y con mi primo nos largamos a caballo antes de la salida del sol y llegamos a la noche”. Gardel los recibió y los invitó a compartir un tiempo con ellos. “Cuando vengan a Buenos Aires no dejen de visitarme”, les dijo y les dio la dirección de un café porteño de Rivadavia y Rincón. Tiempo después, cuando llegaron de visita, Gardel le dijo a Razzano: “che, Oriental… ¿sabés quiénes están acá? ¿Te acordás de los cosos aquellos de Tucumán?” “La amistad estaba hecha –concluye Elsinger-. Más tarde Gardel le pidió a Ruiz algunas de sus composiciones para interpretar y grabar”.