Recuerdos fotográficos: 1919. La única actuación de Gardel en Tucumán

En la nota “El Esmeralda hacía cortar el tránsito en Muñecas 200” (22/07/2013), Alberto Horacio Elsinger cita una nota de “Noticias gráficas” en la que el músico René Ruiz, que tenía un binomio con Alberto Hilarión Acuña, relata que “cuando tenía 17 o 18 años me hice 40 leguas a caballo para conocer al ‘Zorzal’. Vivía en la estancia de un tío, en Burruyacu. Y con mi primo nos largamos a caballo antes de la salida del sol y llegamos a la noche”. Gardel los recibió y los invitó a compartir un tiempo con ellos. “Cuando vengan a Buenos Aires no dejen de visitarme”, les dijo y les dio la dirección de un café porteño de Rivadavia y Rincón. Tiempo después, cuando llegaron de visita, Gardel le dijo a Razzano: “che, Oriental… ¿sabés quiénes están acá? ¿Te acordás de los cosos aquellos de Tucumán?” “La amistad estaba hecha –concluye Elsinger-. Más tarde Gardel le pidió a Ruiz algunas de sus composiciones para interpretar y grabar”.