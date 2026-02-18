Netflix confirmó a Colapinto como figura de Drive to Survive: estreno y detalles de la nueva temporada de la serie de la Fórmula 1
El piloto argentino tendrá un rol destacado en la octava entrega del documental que muestra el detrás de escena del campeonato 2025 y su llegada a Alpine tras reemplazar a Jack Doohan.
Franco Colapinto tendrá un lugar destacado en la octava temporada de Formula 1: Drive to Survive, la serie de Netflix que muestra el detrás de escena del campeonato mundial de Fórmula 1. El piloto argentino aparece como una de las caras principales en el nuevo adelanto oficial y su participación será una de las más esperadas por el público latinoamericano.
El avance confirma que la producción repasará su llegada al BWT Alpine F1 Team como piloto titular en reemplazo de Jack Doohan, una decisión que generó repercusión internacional y renovó el interés de los fanáticos hispanohablantes por la categoría. La temporada se estrenará el 27 de febrero.
En las imágenes difundidas, Colapinto aparece en el paddock del circuito de Imola, sede de la séptima fecha del calendario 2025, el fin de semana en el que asumió la titularidad junto a Pierre Gasly. Frente a cámara se presenta con una frase. “Soy Franco Colapinto, piloto de BWT Alpine Fórmula 1”, y luego da la señal de inicio con una claqueta de cine.
El video también refleja el impacto mediático que acompañó su desembarco en la escudería francesa. Rodeado de periodistas y camarógrafos, una voz le dice mientras avanza por el paddock: “Bienvenido otra vez. Eres el hombre del momento”. La cuenta oficial de la plataforma acompañó el anticipo con un mensaje dirigido a los fanáticos en el que invita a conocer el detrás de escena de su regreso a las pistas.
La nueva entrega promete mostrar imágenes inéditas y acceso a la intimidad de los equipos y pilotos, además de la preparación previa a cada Gran Premio. Se podrán ver las nuevas alineaciones, los cambios en las estructuras internas, las relaciones entre competidores y los desafíos emocionales y técnicos que atravesaron los protagonistas durante la temporada 2025.
La presencia del argentino adquiere un valor especial porque es la primera vez que un piloto del país ocupa un rol central en una de las series documentales más influyentes del automovilismo mundial. En el cierre del adelanto, el propio Colapinto reconoce lo que representa este momento. “Es genial estar otra vez en la F1. Flavio Briatore confía mucho en mí. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible”, afirma.
En el tráiler principal también se lo ve con un perfil más descontracturado y lanza una frase que refleja la intensidad del seguimiento durante el año. “Dejá de seguirme”, dice ante las cámaras. Además, remarca que en la temporada anterior, cuando disputó las últimas nueve fechas de 2024 con Williams, su participación no tuvo el mismo peso en la edición final, algo que cambiará en esta oportunidad.
La serie también abordará las tensiones internas en Alpine, en especial la relación entre Briatore y Doohan. En una entrevista incluida en el documental, Briatore responde con firmeza cuando le preguntan si le gusta despedir gente. “Si la gente no hace su trabajo, sí”, sostiene. La producción muestra la reacción de Doohan tras ser apartado luego de seis Grandes Premios y un intercambio entre ambos antes de un accidente del australiano en Japón.
La octava temporada repasará además la lucha por el título de Lando Norris y la aparición de seis pilotos novatos en la parrilla. Con acceso total al paddock, la serie volverá a exponer lo que ocurre puertas adentro en la Máxima, esta vez con Franco Colapinto como uno de sus protagonistas principales.