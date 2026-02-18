Netflix confirmó a Colapinto como figura de Drive to Survive: estreno y detalles de la nueva temporada de la serie de la Fórmula 1

El video también refleja el impacto mediático que acompañó su desembarco en la escudería francesa. Rodeado de periodistas y camarógrafos, una voz le dice mientras avanza por el paddock: “Bienvenido otra vez. Eres el hombre del momento”. La cuenta oficial de la plataforma acompañó el anticipo con un mensaje dirigido a los fanáticos en el que invita a conocer el detrás de escena de su regreso a las pistas.