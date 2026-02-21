Secciones
Más de 50.000 casos de sífilis en Argentina

La sífilis vuelve a crecer en la Argentina. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el país registra un aumento sostenido de casos, especialmente en adolescentes y personas jóvenes.

21 Febrero 2026

Los casos de sífilis en Argentina alcanzaron en 2025 su cifra más alta en cinco años, con 55.183 diagnósticos confirmados, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional. Esto representa un 71% más de diagnósticos de la infección de transmisión sexual en comparación con lo registrado entre 2020 y 2024.

Valeria Valko, médica ginecóloga de OSPEDYC, comentó que: “La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin preservativo y también puede pasar de la persona gestante al feto durante el embarazo”.

“Muchas veces la enfermedad no da señales claras –explicó la profesional-. En su etapa inicial puede aparecer una lesión indolora en la zona de contacto, que suele desaparecer sola y pasar inadvertida. Si no se trata, pueden surgir erupciones en la piel, malestar general y, con el paso de los años, complicaciones graves que afectan la piel, el corazón y el sistema nervioso. Durante el embarazo, la sífilis no tratada puede provocar abortos, muerte fetal o malformaciones.”

El diagnóstico se realiza con un análisis de sangre. El testeo periódico es fundamental, especialmente después de una relación sexual sin protección y durante el embarazo, donde se recomienda realizar controles en cada trimestre. El tratamiento es simple y efectivo, a base de antibióticos, y permite la curación completa si se indica a tiempo.

“La prevención sigue siendo fundamental: usar preservativo en todas las relaciones sexuales, realizarse controles de manera regular y consultar ante cualquier duda o síntoma. Frente a un diagnóstico positivo, es importante tratarse y avisar a las parejas sexuales para evitar nuevas transmisiones”, finalizó la Dra. Valko.

