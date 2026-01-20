Alerta sanitaria en Argentina: los casos de sífilis crecieron un 71% y marcan un récord histórico

Las últimas publicaciones del Ministerio de Salud de la Nación advirtieron el exponencial incremento de los contagios de sífilis en los últimos cinco períodos anuales. Esta grave infección de transmisión sexual volvió a encender una señal de alerta en la Argentina tras los informes del Boletín Epidemiológico Nacional que marcó el estado de la patología en el país a fines del 2025 y cómo continuó a comienzos del 2026. El documento confirmó un aumento sostenido y con cifras ampliamente distantes de los registros históricos.
Los casos de sífilis, una ITS que se contagia durante el sexo oral, vaginal o anal, cerraron en marcas sin precedentes a término del 2025. De acuerdo con el BEN N° 790 correspondiente a la Semana Epidemiológica (SE) 53 que comprende el período del 28 de diciembre al 3 de enero de 2026, la afección registró un aumento del 71% respecto al promedio de los cinco años anteriores
Las cifras récord de los casos de sífilis en 2025
La Tabla de eventos nominales notificados y ratificados de la SE 1-53 reveló que para el cierre de año del 2025 se acumularon 46.613 diagnósticos validados de sífilis, mientras que hubo 55.183 notificaciones de la afección. Este número contrasta con la mediana del último lustro, cuando se habían registrado 27.232. La diferencia es de 19.381. Es decir, un aumento del 71% respecto del promedio del quinquenio previo.
El fenómeno no se limita a la población general. El boletín también da cuenta de un aumento de los cuadros de sífilis en personas embarazadas. En este grupo, el acumulado de 2025 alcanzó las 11.261 confirmaciones, frente a una mediana histórica de 9.821 entre 2020 y 2024. En términos relativos, esto implica un crecimiento del 15%, un dato especialmente sensible por el riesgo de transmisión vertical de la infección.
Los datos de lo que va del 2026
Mientras que el Boletín Epidemiológico Nacional N° 791 de la primera semana del año, del 4 al 10 de enero de 2026, contabilizó en lo que va de este período 1.247 notificaciones de la dolencia y 1.092 casos confirmados de la ITS en la población general acumulados en la SE 1-1, lo que reportó una diferencia de 570, es decir, un aumento del 109% respecto al promedio del período que va del 2021-2025.
Respecto a los registros de sífilis en embarazadas, se notificaron 331 casos en lo que va del 2026 y 317 confirmados. Esto representa una diferencia del 154% con la mediana del período 2021-2025.