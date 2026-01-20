Alerta sanitaria en Argentina: los casos de sífilis crecieron un 71% y marcan un récord histórico

Las últimas publicaciones del Ministerio de Salud de la Nación advirtieron el exponencial incremento de los contagios de sífilis en los últimos cinco períodos anuales. Esta grave infección de transmisión sexual volvió a encender una señal de alerta en la Argentina tras los informes del Boletín Epidemiológico Nacional que marcó el estado de la patología en el país a fines del 2025 y cómo continuó a comienzos del 2026. El documento confirmó un aumento sostenido y con cifras ampliamente distantes de los registros históricos.