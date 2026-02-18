Más polillas que nunca: qué hay detrás del fenómeno que sorprende a Tucumán

Los tucumanos observan por estos días numerosas polillas revoloteando alrededor de las luces de sus casas, en balcones y hasta en el microcentro de la capital. La percepción de que “hay más que nunca” se instaló con fuerza en la conversación cotidiana. Pero la pregunta es inevitable: ¿se trata realmente de una invasión? Para despejar dudas, la investigadora del Instituto de Entomología de la Fundación Miguel Lillo, Adriana Chalup, explicó en diálogo con LA GACETA que el fenómeno responde a factores climáticos y naturales.