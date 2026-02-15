“Le ofrecían todo, pero eligió ser feliz”: el orgullo de un padre por la vuelta de Bruno Medina a Tucumán Central

Rubén Medina no necesita levantar la voz para transmitir lo que siente. Le alcanza con una pausa, con una respiración profunda, con esa mezcla de orgullo y emoción que lo acompaña cada vez que habla de su hijo, Bruno Medina, referente de Tucumán Central y que hoy jugará la final por el ascenso al Federal A contra General Paz Juniors.