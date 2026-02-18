Cartas de lectores: La tragedia olvidada

La tragedia en la Plaza Independencia de Tucumán en el año 1946, durante la visita de Eva Perón (nota “Recuerdos fotográficos” del 27/01), es un evento trágico y poco conocido. En ese momento se produjo un accidente que resultó con la muerte de varias personas, principalmente mujeres y niños, que se habían acercado a saludar a Evita. El evento se produjo en un contexto de gran fervor popular hacia el peronismo y Eva Perón, quien era figura muy popular en Argentina. La visita fue un momento de gran expectativa y emoción para muchos, pero lamentablemente también trágica. Algunas de las personas fallecidas fueron las siguientes: Bertolina del Carmen Gómez de Figueroa (55 años ); Celia Carrizo (13); Ercilia Barrionuevo (46); Nélida Valdez (8); Teresa Tapia (35); Luisa Pérez (43) y Paula de Castro (45). Algunos relatos indican que la tragedia se debió a una avalancha de personas que intentaban acercarse a Evita, lo que provocó un pánico y una estampida que terminó en tragedia. Otros detalles sugieren que podría haber habido problemas de seguridad o mal manejo de la multitud. El hecho generó gran conmoción en la época y fue un tema delicado en la política argentina.