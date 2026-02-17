Santiago del Estero anunció un aumento del 42,4% para empleados públicos y confirmó la continuidad de los bonos

El Gobierno de Santiago del Estero anunció un aumento salarial del 42,4% para los empleados públicos provinciales y confirmó la continuidad de los bonos extraordinarios durante 2026.
La medida fue comunicada por el gobernador Elías Suárez a través de sus redes sociales, donde destacó que el incremento “supera en un 10% la inflación interanual”.
Aumento salarial 2026 en Santiago del Estero: cuánto será el nuevo piso
Con la actualización, el piso salarial provincial se eleva a $1.130.000 para toda la administración pública y hasta dos cargos en el sector docente.
Según detalló el mandatario, el incremento comenzará a regir desde febrero y representa un esfuerzo presupuestario en un contexto marcado por la caída de la recaudación nacional y el impacto en la coparticipación.
De acuerdo con los datos oficiales citados por el Gobierno provincial, la inflación interanual entre enero de 2025 y enero de 2026 fue del 32,4%, por lo que el aumento anunciado se ubica 10 puntos por encima.
Bonos provinciales 2026: se mantiene el cronograma
Además del aumento salarial, la administración santiagueña confirmó que continuará el esquema de bonos extraordinarios que se otorgaron en 2025:
Bono de inicio del ciclo lectivo.
Bono del Día del Trabajador.
Bono “aguinaldo” (en dos cuotas).
Bono de fin de año (en tres cuotas).
El primer bono, previo al inicio de clases, será abonado el viernes 20 de febrero por un monto de $250.000, sin descuentos. Los empleados municipales podrán percibirlo el mismo día, previa adhesión de intendencias y comisiones municipales.
Ayuda escolar y actualización de contratos
El paquete de medidas incluye también:
Incremento de la ayuda escolar por hijo a $280.000, que se pagará desde el 10 de marzo.
Actualización de contratos de locación de servicios:
$910.000 para no profesionales.
$1.010.000 para profesionales.
Contexto político y económico
El anuncio se produjo tras reuniones en la Mesa del Diálogo y el Trabajo, que reúne a representantes gremiales —incluida la CGT local—, sectores docentes y autoridades provinciales.
El aumento era esperado por los trabajadores estatales, especialmente luego de que la actual gestión provincial anunciara en diciembre un esquema de ajuste del gasto para sostener el equilibrio fiscal ante la reducción de recursos nacionales.
Desde distintos sectores sindicales valoraron la decisión oficial y destacaron el impacto positivo en el poder adquisitivo de los empleados públicos.
Claves del anuncio
42,4% de aumento salarial.
Piso de $1.130.000.
Bonos confirmados durante todo 2026.
Ayuda escolar de $280.000 por hijo.
Actualización de contratos.
El anuncio posiciona a Santiago del Estero entre las provincias que otorgaron incrementos salariales por encima de la inflación interanual en el inicio de 2026.