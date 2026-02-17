Secciones
SociedadActualidad

Santiago del Estero anunció un aumento del 42,4% para empleados públicos y confirmó la continuidad de los bonos

El anuncio posiciona a Santiago del Estero entre las provincias que otorgaron incrementos salariales por encima de la inflación interanual en el inicio de 2026.

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez Gobierno de Santiago del Estero
Hace 1 Hs

El Gobierno de Santiago del Estero anunció un aumento salarial del 42,4% para los empleados públicos provinciales y confirmó la continuidad de los bonos extraordinarios durante 2026.

La medida fue comunicada por el gobernador Elías Suárez a través de sus redes sociales, donde destacó que el incremento “supera en un 10% la inflación interanual”.

Aumento salarial 2026 en Santiago del Estero: cuánto será el nuevo piso

Con la actualización, el piso salarial provincial se eleva a $1.130.000 para toda la administración pública y hasta dos cargos en el sector docente.

Según detalló el mandatario, el incremento comenzará a regir desde febrero y representa un esfuerzo presupuestario en un contexto marcado por la caída de la recaudación nacional y el impacto en la coparticipación.

De acuerdo con los datos oficiales citados por el Gobierno provincial, la inflación interanual entre enero de 2025 y enero de 2026 fue del 32,4%, por lo que el aumento anunciado se ubica 10 puntos por encima.

Bonos provinciales 2026: se mantiene el cronograma

Además del aumento salarial, la administración santiagueña confirmó que continuará el esquema de bonos extraordinarios que se otorgaron en 2025:

Bono de inicio del ciclo lectivo.

Bono del Día del Trabajador.

Bono “aguinaldo” (en dos cuotas).

Bono de fin de año (en tres cuotas).

El primer bono, previo al inicio de clases, será abonado el viernes 20 de febrero por un monto de $250.000, sin descuentos. Los empleados municipales podrán percibirlo el mismo día, previa adhesión de intendencias y comisiones municipales.

Ayuda escolar y actualización de contratos

El paquete de medidas incluye también:

Incremento de la ayuda escolar por hijo a $280.000, que se pagará desde el 10 de marzo.

Actualización de contratos de locación de servicios:

$910.000 para no profesionales.

$1.010.000 para profesionales.

Contexto político y económico

El anuncio se produjo tras reuniones en la Mesa del Diálogo y el Trabajo, que reúne a representantes gremiales —incluida la CGT local—, sectores docentes y autoridades provinciales.

El aumento era esperado por los trabajadores estatales, especialmente luego de que la actual gestión provincial anunciara en diciembre un esquema de ajuste del gasto para sostener el equilibrio fiscal ante la reducción de recursos nacionales.

Desde distintos sectores sindicales valoraron la decisión oficial y destacaron el impacto positivo en el poder adquisitivo de los empleados públicos.

Claves del anuncio

 42,4% de aumento salarial.

Piso de $1.130.000.

Bonos confirmados durante todo 2026.

Ayuda escolar de $280.000 por hijo.

Actualización de contratos.

El anuncio posiciona a Santiago del Estero entre las provincias que otorgaron incrementos salariales por encima de la inflación interanual en el inicio de 2026.

Temas Santiago del EsteroPúblico
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
3

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo
4

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
5

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Quién es Luciana Pedraza, la salteña que conquistó a Robert Duvall y fue su gran amor
6

Quién es Luciana Pedraza, la salteña que conquistó a Robert Duvall y fue su gran amor

Más Noticias
Carnaval en Tucumán: miles de personas colmaron El Cadillal y el acceso estuvo colapsado por vehículos

Carnaval en Tucumán: miles de personas colmaron El Cadillal y el acceso estuvo colapsado por vehículos

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El homenaje a una tucumana en el Cosquín Rock: el sueño que su familia hizo realidad tras su partida

El homenaje a una tucumana en el Cosquín Rock: el sueño que su familia hizo realidad tras su partida

¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

Alberto Samid, internado en Punta del Este: su familia pide un avión sanitario de urgencia para trasladarlo

Alberto Samid, internado en Punta del Este: su familia pide un avión sanitario de urgencia para trasladarlo

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

El fin de semana largo de Carnaval se despediría con un martes caluroso y húmedo en Tucumán

El fin de semana largo de Carnaval se despediría con un martes caluroso y húmedo en Tucumán

Comentarios