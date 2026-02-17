El mensaje de Ana Rosenfeld sobre el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Esta es la verdad"

A través de su cuenta de la red social Instagram, la letrada compartió un posteo donde, de puño y letra, enumeró los principales puntos y las irregularidades que -según sostiene- el futbolista mantiene en el proceso legal. “1- Wanda inició divorcio en la Argentina”, “2- Hay juicio de alimentos”, “3- Hay deuda de alimentos” y “4- Alimentos de menores ≠ sagrado”, detalló en su mensaje Rosenfeld.