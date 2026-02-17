El mensaje de Ana Rosenfeld sobre el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Esta es la verdad"
El divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue en el centro de la polémica y sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Ana Rosenfeld, abogada y amiga personal de la conductora de MasterChef (Telefe), decidió intervenir públicamente para aclarar el estado del proceso que se tramita desde hace meses.
A través de su cuenta de la red social Instagram, la letrada compartió un posteo donde, de puño y letra, enumeró los principales puntos y las irregularidades que -según sostiene- el futbolista mantiene en el proceso legal. “1- Wanda inició divorcio en la Argentina”, “2- Hay juicio de alimentos”, “3- Hay deuda de alimentos” y “4- Alimentos de menores ≠ sagrado”, detalló en su mensaje Rosenfeld.
Cada uno de estos puntos corresponde a procesos legales que Wanda lleva adelante contra Icardi, subrayando la existencia de un juicio por alimentos y una deuda pendiente en ese aspecto. La respuesta de Wanda no tardó en llegar y se limitó a un breve comentario en el posteo: “Mi abogada”.
Lejos de circunscribirse únicamente al ámbito judicial, Rosenfeld optó por dar visibilidad a su postura en redes sociales, donde concluyó su mensaje con una frase de tono sarcástico: “¿Algo más?”, reflejando el clima de tensión y desgaste que atraviesa la ex pareja.
La publicación de la abogada se inscribe en una disputa que excede lo estrictamente jurídico y se desarrolla también en el plano mediático, con declaraciones públicas de los representantes de ambos lados.