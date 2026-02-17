Secciones
EspectáculosFamosos

El mensaje de Ana Rosenfeld sobre el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Esta es la verdad"

A través de su cuenta de la red social Instagram, la letrada compartió un posteo donde, de puño y letra, enumeró los principales puntos y las irregularidades que -según sostiene- el futbolista mantiene en el proceso legal.

El polémico divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. El polémico divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi.
Hace 14 Min

El divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue en el centro de la polémica y sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Ana Rosenfeld, abogada y amiga personal de la conductora de MasterChef (Telefe), decidió intervenir públicamente para aclarar el estado del proceso que se tramita desde hace meses.

A través de su cuenta de la red social Instagram, la letrada compartió un posteo donde, de puño y letra, enumeró los principales puntos y las irregularidades que -según sostiene- el futbolista mantiene en el proceso legal. “1- Wanda inició divorcio en la Argentina”, “2- Hay juicio de alimentos”, “3- Hay deuda de alimentos” y “4- Alimentos de menores ≠ sagrado”, detalló en su mensaje Rosenfeld.  

Cada uno de estos puntos corresponde a procesos legales que Wanda lleva adelante contra Icardi, subrayando la existencia de un juicio por alimentos y una deuda pendiente en ese aspecto.  La respuesta de Wanda no tardó en llegar y se limitó a un breve comentario en el posteo: “Mi abogada”.

Lejos de circunscribirse únicamente al ámbito judicial, Rosenfeld optó por dar visibilidad a su postura en redes sociales, donde concluyó su mensaje con una frase de tono sarcástico: “¿Algo más?”, reflejando el clima de tensión y desgaste que atraviesa la ex pareja.

La publicación de la abogada se inscribe en una disputa que excede lo estrictamente jurídico y se desarrolla también en el plano mediático, con declaraciones públicas de los representantes de ambos lados.

Temas ItaliaWanda NaraRepública ArgentinaMauro Icardi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
3

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
4

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán
5

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?
6

¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?

Más Noticias
Quién es Luciana Pedraza, la salteña que conquistó a Robert Duvall y fue su gran amor

Quién es Luciana Pedraza, la salteña que conquistó a Robert Duvall y fue su gran amor

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

La “China” Suárez habló de las mujeres que buscan a Icardi y Nazarena Di Serio salió a contar su versión

La “China” Suárez habló de las mujeres que buscan a Icardi y Nazarena Di Serio salió a contar su versión

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Robert Duvall, el amor por la Argentina y el nexo con el NOA

Robert Duvall, el amor por la Argentina y el nexo con el NOA

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Comentarios