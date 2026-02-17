Un estudio indica que el cuerpo brinda oportunidades para vivir más años según lo que comemos y a qué edad

Fitzgerald participa activamente en la investigación clínica sobre longevidad mediante una intervención dietética. En su primer estudio clínico halló posibles efectos de reversión con una dieta y un estilo de vida adoptado durante ocho semanas en hombres de mediana edad que se publicó en 2021. Ahora, su última investigación de 2023, sugiere que es posible obtener resultados similares en mujeres de mediana edad. El beneficio de longevidad es acumulativo, pero el beneficio de bienestar inmediato (energía, claridad mental, digestión) ocurre a las pocas semanas de cambiar el hábito, tenga el individuo 20 u 80 años.