Ataque en Tafí del Valle: quiénes fueron los mencionados por Bagne en su declaración

Santiago Bagne declaró durante más de una hora y media ante el fiscal Gerardo Salas, en su condición de imputado en la causa en que se investiga la agresión contra Patricio Ledezma, ocurrida el 29 de enero a la salida de un boliche de Tafí del Valle. El joven, que estuvo detenido en el penal de Benjamín Paz, no sólo brindó detalles sobre cómo se produjo el episodio, sino que además identificó a una docena de jóvenes que podrían haber tenido algún tipo de participación.