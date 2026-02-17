Ataque en Tafí del Valle: quiénes fueron los mencionados por Bagne en su declaración

Santiago Bagne declaró durante más de una hora y media ante el fiscal Gerardo Salas, en su condición de imputado en la causa en que se investiga la agresión contra Patricio Ledezma, ocurrida el 29 de enero a la salida de un boliche de Tafí del Valle. El joven, que estuvo detenido en el penal de Benjamín Paz, no sólo brindó detalles sobre cómo se produjo el episodio, sino que además identificó a una docena de jóvenes que podrían haber tenido algún tipo de participación.
Ellos son:
- Bernabé Sily Gaya, Ramón Sierra, Belisario Iturbe y Thiago Albornoz: fueron los jóvenes con los que compartió una previa antes de ir a bailar al boliche donde se desencadenaron los incidentes.
- “Maxi” Colombres: amigo de la víctima, con quien conversó en el interior del boliche.
- Belisario Iturbe: según su versión, fue el joven al que Ledezma habría agredido dentro del boliche. También afirmó que este chico intentó agredir a los patovicas que retiraban a Bagne del local, pero terminó golpeando a uno de sus propios amigos. Además, lo señaló como la persona que habría agredido al denunciante cuando salió del establecimiento. Sus defensores son Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate.
- Ramón Sierra: es el dueño de la camioneta en la que el imputado esperó a sus amigos tras haber sido expulsado del boliche.
- César Máximo Carreras: sobre el otro imputado en la causa, señaló que no lo vio en el lugar donde se originó el tumulto. Sí confirmó que, según le comentaron sus amigos, habría estado en el sitio de la pelea. Sin embargo, cuando le exhibieron videos durante su declaración, lo identificó como uno de los participantes del incidente.
- Mariano Costa Rojano: fue otro de los mencionados como quien se sumó cuando Ledezma estaba tendido en el suelo. Bagne dijo que quiso intervenir, pero que él lo frenó. Carreras, al momento de su detención, acusó a este joven y a Iturbe de haber agredido a Ledezma. Su defensora, Paula Morales Soria, lo puso a disposición de la Justicia.
- Santiago Fernández: Bagne lo señaló como el joven que le habría puesto el pie a la víctima para hacerla caer y lo observó entre los que participaron en el tumulto. También quedó a disposición del Ministerio Público por recomendación de su abogada Morales Soria.
- Simón Alderete: salió detrás de Bagne cuando fue expulsado del local. También fue observado en el grupo de jóvenes que protagonizaron el tumulto.
- Fabrizio Geria: es otro de los jóvenes que aparecen en las imágenes incorporadas al expediente.
- Matías Rodríguez: Bagne, a pedido del representante de la víctima, José María Molina, lo identificó como el joven que aparece reiteradamente con una capucha.
- Lucas Carrión y Lautaro Mohamed: señaló que sólo se habrían dedicado a contener y separar a los más exaltados.
El imputado por lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por haber sido premeditadas y por el número de participantes, también mencionó a al menos seis jóvenes mujeres y otros cuatro varones, aunque aseguró que ninguno de ellos habría tenido participación en la agresión.