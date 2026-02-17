Secciones
DeportesTenis

David Nalbandian vuelve al mundo del tenis: qué rol ocupará en su regreso al circuito

El ex número tres del ranking iniciará una nueva etapa desde el ATP 500 de Acapulco, donde se integrará al equipo de trabajo de Grigor Dimitrov para acompañarlo en la temporada 2026.

REGRESO. El ex número tres del mundo asumirá un nuevo desafío en el tour profesional tras varios años alejado del circuito grande. REGRESO. El ex número tres del mundo asumirá un nuevo desafío en el tour profesional tras varios años alejado del circuito grande.
Hace 2 Hs

Después de varios años alejado del circuito grande, David Nalbandian volverá a tener un rol activo en el tenis profesional. El ex número tres del mundo fue confirmado como nuevo integrante del equipo de trabajo de Grigor Dimitrov y comenzará a cumplir funciones desde el ATP 500 de Acapulco.

La información fue difundida por el medio especializado Tenniscafe y ratificada por Georgi Stoimenov, representante del jugador búlgaro. Nalbandian compartirá tareas con el belga Xavier Malisse, ex número 19 del ranking, en un cuerpo técnico que también integran el fisioterapeuta Mark Bender y el preparador físico Yutaka Nakamura.

Será la primera experiencia formal y estable del unquillense acompañando a un tenista del circuito grande. Su antecedente más cercano en este rol fue en 2022, cuando trabajó junto al serbio Miomir Kecmanovic. Antes, tras su retiro en 2013, Nalbandian se había volcado al rally, disciplina en la que compitió durante varios años.

TEMPORADA. Dimitrov busca recuperar regularidad tras un inicio díficil y apuesta a un nuevo equipo de trabajo para relanzar su año. TEMPORADA. Dimitrov busca recuperar regularidad tras un inicio díficil y apuesta a un nuevo equipo de trabajo para relanzar su año.

La llegada del argentino se da en un momento de búsqueda para Dimitrov. El búlgaro, de 34 años, acumula nueve títulos ATP y supo alcanzar el puesto número tres del mundo. En este 2026 consiguió el título en Brisbane, pero luego cayó en la primera ronda del Abierto de Australia frente al checo Tomas Machac y también quedó eliminado en su debut en el ATP 250 de Dallas ante el estadounidense Alex Michelsen. Actualmente se ubica en el puesto 42 del ranking.

Temas MéxicoDavid NalbandianBulgariaArgentinaAsociación de Tenistas Profesionales ATP
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Es una injusticia”: una leyenda del tenis reclamó a la ATP que reconozcan a Guillermo Vilas como número uno del mundo

“Es una injusticia”: una leyenda del tenis reclamó a la ATP que reconozcan a Guillermo Vilas como número uno del mundo

Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?
3

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
4

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán
5

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
6

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Más Noticias
Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Agenda de TV del martes: River juega por Copa Argentina y arrancan los playoffs de la Champions League

Agenda de TV del martes: River juega por Copa Argentina y arrancan los playoffs de la Champions League

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver la pretemporada de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver la pretemporada de la Fórmula 1

Qué reveló el informe de la Fórmula 1 sobre el nuevo Alpine de Franco Colapinto

Qué reveló el informe de la Fórmula 1 sobre el nuevo Alpine de Franco Colapinto

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Comentarios