David Nalbandian vuelve al mundo del tenis: qué rol ocupará en su regreso al circuito

Después de varios años alejado del circuito grande, David Nalbandian volverá a tener un rol activo en el tenis profesional. El ex número tres del mundo fue confirmado como nuevo integrante del equipo de trabajo de Grigor Dimitrov y comenzará a cumplir funciones desde el ATP 500 de Acapulco.
La información fue difundida por el medio especializado Tenniscafe y ratificada por Georgi Stoimenov, representante del jugador búlgaro. Nalbandian compartirá tareas con el belga Xavier Malisse, ex número 19 del ranking, en un cuerpo técnico que también integran el fisioterapeuta Mark Bender y el preparador físico Yutaka Nakamura.
Será la primera experiencia formal y estable del unquillense acompañando a un tenista del circuito grande. Su antecedente más cercano en este rol fue en 2022, cuando trabajó junto al serbio Miomir Kecmanovic. Antes, tras su retiro en 2013, Nalbandian se había volcado al rally, disciplina en la que compitió durante varios años.
La llegada del argentino se da en un momento de búsqueda para Dimitrov. El búlgaro, de 34 años, acumula nueve títulos ATP y supo alcanzar el puesto número tres del mundo. En este 2026 consiguió el título en Brisbane, pero luego cayó en la primera ronda del Abierto de Australia frente al checo Tomas Machac y también quedó eliminado en su debut en el ATP 250 de Dallas ante el estadounidense Alex Michelsen. Actualmente se ubica en el puesto 42 del ranking.