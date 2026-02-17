David Nalbandian vuelve al mundo del tenis: qué rol ocupará en su regreso al circuito

La llegada del argentino se da en un momento de búsqueda para Dimitrov. El búlgaro, de 34 años, acumula nueve títulos ATP y supo alcanzar el puesto número tres del mundo. En este 2026 consiguió el título en Brisbane, pero luego cayó en la primera ronda del Abierto de Australia frente al checo Tomas Machac y también quedó eliminado en su debut en el ATP 250 de Dallas ante el estadounidense Alex Michelsen. Actualmente se ubica en el puesto 42 del ranking.