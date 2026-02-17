¿Cómo seguirá la causa de la agresión de Tafí del Valle?

La declaración de Santiago Bagne aportó algo de claridad en la causa por la agresión que sufrió Patricio Ledezma a la salida de un boliche de Tafí del Valle. Sin embargo, aún restan varias medidas para determinar cómo continuará la investigación.
El jueves 29 de enero, según la acusación de la fiscala Mónica García de Targa, el joven fue atacado por un grupo de 15 personas. La Justicia acusó a Bagne y a César Máximo Carreras del delito de lesiones graves doblemente agravadas por haber sido premeditadas y por el número de participantes. A ambos se les dictó la prisión preventiva por 30 días y fueron trasladados al penal de Benjamín Paz, aunque recuperaron la libertad pocos días después.
Cuatro incidentes
El viernes, acompañado por sus defensores, Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, Bagne se presentó en la fiscalía que conduce Gerardo Salas para dar su versión de los hechos. A partir de sus dichos se pudo reconstruir una línea de tiempo con cuatro incidentes registrados durante esa madrugada. Son los siguientes:
1- En el interior del local se produjo una pelea entre Belisario Iturbe y Ledezma. Existen dos versiones sobre el origen del enfrentamiento. El denunciante sostuvo que el grupo oriundo de Concepción se habría molestado porque un amigo suyo estaba con una de sus hermanas. Los acusados, en cambio, afirmaron que todo comenzó porque la víctima habría “tocado” a una de las jóvenes.
2- Bagne reconoció que, a raíz de ese incidente, fue expulsado del boliche La Cañada. Además, señaló que uno de sus amigos le propinó un golpe de puño cuando intentó agredir a uno de los responsables de seguridad que lo retiraba del local.
3- El joven relató que el segundo incidente ocurrió cuando Ledezma salió del boliche y se encontró con ellos. Según su versión, habría insultado a Iturbe y este lo golpeó de un puñetazo, lo que provocó que cayera al suelo.
4- Siempre de acuerdo con los dichos del imputado, el denunciante se levantó y salió corriendo. Bagne reconoció que Santiago Fernández fue quien provocó la caída de Ledezma para que recibiera un único golpe por parte de Mariano Costa Rojano. En su declaración mencionó, además, los nombres de al menos otros seis jóvenes y aseguró que no vio participar en los incidentes a Carreras.
Medidas
A partir de mañana, cuando se reanuden las actividades en Tribunales, el fiscal Salas deberá comenzar a definir cómo continuará la causa. En principio, ordenaría una serie de medidas para confirmar o descartar la versión brindada por Bagne. Cabe aclarar que, en su condición de imputado, no puede ser procesado por falso testimonio si se comprobara que faltó a la verdad.
Iturbe, asistido por Santamarina y Ascárate; Costa Rojano y Fernández, defendidos por Paula Morales Soria; ya se pusieron a disposición del Ministerio Público. El fiscal deberá resolver si los cita a declarar -lo que aparece como probable- y, en función de ello, determinar si corresponde formularles alguna acusación.
“Vamos a seguir aportando testimonios para que se sepa qué fue lo que ocurrió”, indicó Morales Soria. “Además de declaraciones, presentaremos otras evidencias para demostrar que no hubo ningún ataque en manada”, añadió Santamarina. Como parte de su estrategia defensiva, los abogados de los señalados solicitarán que Ledezma sea investigado por un presunto abuso.
José María Molina, representante de la víctima, señaló que es fundamental acelerar las pericias sobre los teléfonos celulares de Bagne y Carreras, los únicos secuestrados en el marco de la investigación. “Pretendemos obtener información previa y posterior al ataque. También consideramos clave la declaración del personal de seguridad del boliche, porque nos resulta llamativo que hayan expulsado al acusado por haberse caído al suelo”, concluyó el letrado.