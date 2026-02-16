Gran Bretaña también avanza en un plan para prohibir o limitar el uso de redes sociales a menores de 16 años

El primer ministro británico, Keir Starmer, utilizará nuevas facultades para acelerar la aprobación de cambios legislativos, que podrían incluir toques de queda para teléfonos o la restricción de las funciones de scrolling. El gobierno ha prometido que introducirá inmediatamente restricciones al uso de redes sociales, tras la conclusión de una consulta este verano, para los niños hasta 16 años.
La postura del mandatario sobre la prohibición parece estar cambiando debido a la creciente evidencia sobre los efectos negativos de las plataformas. La secretaria de Estado de Tecnología recibe 120 cartas de padres por día pidiendo restricciones.
Las medidas podrían incluir la prohibición de su uso por parte de menores de 16 años, la introducción de toques de queda para teléfonos o la restricción de funciones de diseño adictivas como el scrolling. Los ministros también están considerando limitar la interacción de los niños con chatbots y bloquear su acceso a redes privadas virtuales, que pueden utilizarse para acceder ilícitamente a pornografía.
"La cuestión no es si tomaremos más medidas, sino cuáles serán", declaró una fuente gubernamental.
Esta medida forma parte de un renovado esfuerzo del líder laborista para demostrar a los parlamentarios que está dispuesto a actuar con mayor rapidez en políticas clave, en medio de la incertidumbre sobre su futuro.
Downing Street insistió en que era necesaria una consulta para considerar cómo podría funcionar cualquier prohibición. Pero los cambios anunciados el domingo permitirían a los ministros actuar sin tener que esperar potencialmente años para la entrada en vigor de la nueva legislación.
El gobierno está presentando su propia enmienda al Proyecto de Ley de Bienestar Infantil y Escuelas, ya que se enfrenta a una creciente amenaza de rebelión cuando la legislación regrese a la Cámara de los Comunes el próximo mes.
La enmienda otorgará a los ministros los llamados "poderes Enrique VIII" para introducir cambios radicales en la ley, sin un escrutinio parlamentario o legal completo. Una fuente gubernamental señaló que la Ley de Seguridad en Línea tardó más de cinco años en aprobarse.
Desde el Ejecutivo afirmaron que estos poderes "permitirán que podamos actuar con rapidez sobre sus conclusiones en cuestión de meses, en lugar de esperar años para una nueva legislación primaria cada vez que la tecnología evoluciona".
¿Una prohibición estilo australiano?
Starmer, en una reunión con padres y jóvenes para debatir las propuestas el lunes, declaró: "Como padre de dos adolescentes, conozco los desafíos y las preocupaciones que enfrentan los padres para garantizar la seguridad de sus hijos en línea”.
“La tecnología avanza muy rápido y la ley debe adaptarse. Con mi gobierno, Gran Bretaña será líder, no un seguidor, en materia de seguridad en línea", dijo.
Los parlamentarios consideran que su postura sobre una prohibición al estilo australiano está cambiando debido a la evidencia sobre los efectos negativos y al creciente número de países que siguen ese ejemplo.
Ian Russell, cuya hija Molly se quitó la vida a los 14 años, habló sobre cómo abordar el contenido dañino. Dijo que hay que conservar el contenido de las redes sociales de los chicos que se suicidan por ello.
Presión parlamentaria para prohibirlas
La presión interna está creciendo después de que más de 60 parlamentarios laboristas respaldaran una carta abierta el mes pasado, en la que pedían imponer una prohibición a los menores de 16 años. Advirtieron que los sucesivos gobiernos habían hecho "muy poco para proteger a los jóvenes de las plataformas no reguladas y adictivas".
Lord Nash, exministro de Educación conservador que lideró la enmienda en la Cámara de los Lores, instó al primer ministro a descartar la consulta e implementar una prohibición inmediata.
“En lugar de una mayor deliberación, el gobierno debe aumentar el límite de edad a 16 años para las plataformas más dañinas ahora. Tiene la oportunidad de hacerlo cuando la enmienda regrese a la Cámara de los Comunes. Cada día que nos demoramos, más niños fallamos”.
El proyecto starmer
En su conversación esta mañana en la iglesia de Putney, el jefe de gobierno dejó claro que las leyes sobre el acceso de los adolescentes a las redes sociales se endurecerán definitivamente. Sin embargo, afirmó estar "abierto" a la posibilidad de que esto incluya una prohibición total.
“Nos hemos atribuido las competencias necesarias para asegurarnos de poder actuar en cuestión de meses, no de años. También debemos actuar con rapidez. No solo en lo que respecta a la edad, sino también en los dispositivos y aplicaciones que generan ese tipo de desplazamiento automático”, señaló.
El proyecto incluye:
Establecer una edad mínima: A diferencia de los conservadores, asumirán poderes que permitirán implementar una edad mínima en cuestión de meses.
Restringir funciones específicas: Aquellas perjudiciales para el bienestar de los niños que los mantienen enganchados, como el desplazamiento infinito o la reproducción automática.
Limitar el acceso a vpn: Para dificultar que los niños eludan los límites de edad.
La Fundación Internet Watch ha recibido con satisfacción el compromiso de endurecer las normas. Hannah Swirsky, su directora de políticas, declaró: “Es crucial que la legislación se mantenga al día con las amenazas en evolución. Instamos al gobierno a que proporcione directrices claras sobre cómo las empresas deben construir plataformas seguras desde el principio”.