Gran Bretaña también avanza en un plan para prohibir o limitar el uso de redes sociales a menores de 16 años

Las medidas podrían incluir la prohibición de su uso por parte de menores de 16 años, la introducción de toques de queda para teléfonos o la restricción de funciones de diseño adictivas como el scrolling. Los ministros también están considerando limitar la interacción de los niños con chatbots y bloquear su acceso a redes privadas virtuales, que pueden utilizarse para acceder ilícitamente a pornografía.