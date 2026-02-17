La Unión Europea va a la apertura de la “Junta de Paz” de Trump, pero no se suma como miembro

Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo, viajará a Washington para esta reunión, prevista el jueves, con el fin de hacer oír la posición europea sobre la situación en Gaza. “Participará en la reunión de la Junta de Paz en la parte específica dedicada a Gaza. Quiero subrayar que la Comisión Europea no se convierte en miembro de la Junta de Paz”, declaró un portavoz de la UE, Guillaume Mercier.