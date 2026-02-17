Secciones
La Unión Europea va a la apertura de la “Junta de Paz” de Trump, pero no se suma como miembro
BRUSELAS, Bélgica.- Una comisaria europea de bajo perfil participará esta semana en la reunión inaugural de la “Junta de Paz” de Donald Trump, sin que la Unión Europea se adhiera por ello a esta instancia, anunció Bruselas este lunes.

Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo, viajará a Washington para esta reunión, prevista el jueves, con el fin de hacer oír la posición europea sobre la situación en Gaza. “Participará en la reunión de la Junta de Paz en la parte específica dedicada a Gaza. Quiero subrayar que la Comisión Europea no se convierte en miembro de la Junta de Paz”, declaró un portavoz de la UE, Guillaume Mercier.

Resolución de los conflictos

El órgano dirigido por el presidente de Estados Unidos fue concebido para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, pero su carta le asigna un objetivo mucho más amplio: la resolución de los conflictos armados en el mundo.

Nuevo bombardeo israelí en Gaza deja al menos 26 muertos y reaviva la tensión por la tregua

Nuevo bombardeo israelí en Gaza deja al menos 26 muertos y reaviva la tensión por la tregua

Los miembros permanentes deben aportar 1.000 millones de dólares para adherirse, lo que suscita críticas según las cuales ese organismo podría convertirse en una versión “de pago” del Consejo de Seguridad de la ONU.

Durante una rueda de prensa el lunes, Bruselas subrayó que todavía tiene “una serie de preguntas” respecto a este órgano, relacionadas con “su ámbito de aplicación, su gobernanza y su compatibilidad con la ONU”.

