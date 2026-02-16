Resistencia, estrategia y compañerismo para la carrera del domingo en el mountain bike

El formato obliga a un esfuerzo colectivo poco habitual en el mountain bike. “Las carreras en equipos son mucho más complicadas, porque los cuatro tienen que andar en un nivel parecido. El mountain bike es un deporte donde el 95% de las carreras son individuales. Este es un nuevo formato y la verdad que a la gente le está gustando mucho”, explicó Quiroga. No se trata solo de pedalear fuerte: hay que regular, esperar, empujar y sostener el ritmo grupal para que ninguno quede descolgado.