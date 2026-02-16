Resistencia, estrategia y compañerismo para la carrera del domingo en el mountain bike

El mountain bike volverá a latir en equipo el domingo cuando se ponga en marcha la tercera edición del “Reto a los Vados de Potrero”, una competencia que ya empieza a ganarse un lugar propio en el calendario tucumano. Con 86 kilómetros por delante y un formato que rompe con la tradición individual de este deporte, la prueba promete estrategia, resistencia y, sobre todo, compañerismo sobre dos ruedas.
Entre los protagonistas estará Gabriel Quiroga, un nombre que ya es sinónimo de constancia en esta carrera. A los 50 años, el experimentado biker tiene asistencia perfecta en las dos ediciones anteriores y volverá a decir presente en un desafío que lo seduce especialmente. “Estamos con mucha expectativa por esta competencia, que es muy especial al tratarse de una prueba en equipo”, señaló el múltiple campeón, que esta vez compartirá formación con Nicolás Ortiz (24 años), Juan Manuel Moreno (45) y Brahian Huaco Quiroga (36).
El formato obliga a un esfuerzo colectivo poco habitual en el mountain bike. “Las carreras en equipos son mucho más complicadas, porque los cuatro tienen que andar en un nivel parecido. El mountain bike es un deporte donde el 95% de las carreras son individuales. Este es un nuevo formato y la verdad que a la gente le está gustando mucho”, explicó Quiroga. No se trata solo de pedalear fuerte: hay que regular, esperar, empujar y sostener el ritmo grupal para que ninguno quede descolgado.
La largada será a las 9, en la zona de la Papelera de Lules, y el recorrido se extenderá hasta el puente del Río Grande, en un trazado de ida y vuelta que combinará sectores rápidos con otros más técnicos. La distancia, de 86 kilómetros, exigirá piernas firmes y cabeza fría, especialmente en un momento del año donde la mayoría de los bikers todavía están ajustando detalles tras la pretemporada.
“Es una carrera larga, donde la resistencia es clave. Venimos de hacer una buena base, así que estamos bien en ese aspecto. Lo que nos falta es potencia, algo que vamos ganando con las competencias. Esta prueba nos ayudará a llegar en buena forma para los campeonatos que se vienen”, detalló “Gaby”, dejando en claro que el objetivo trasciende el resultado inmediato.
El evento contará con 14 categorías: cuatro para caballeros, cuatro para damas y cuatro mixtas -conformadas por dos mujeres y dos varones por equipo-, además de la categoría Gravel, destinada a bicicletas que combinan características de ruta y montaña, y la novedosa E-bike, que se suma este año ampliando el abanico de participantes. Esa diversidad confirma el crecimiento de una competencia que apuesta a la inclusión y a formatos innovadores.
Para Quiroga, la tercera puede ser la vencida. En las dos ediciones anteriores, su equipo sufrió inconvenientes que los alejaron de los primeros puestos, aunque siempre lograron completar el recorrido. “Sin dudas será una prueba exigente, porque habrá un buen nivel de participantes. Hay mucha expectativa”, afirmó.
El domingo, cuando el pelotón se lance desde Lules rumbo al Río Grande, cada equipo sabrá que no alcanza con tener al más fuerte. Ganará el que mejor funcione como bloque. Porque en el “Reto a los Vados de Potrero”, más que nunca, el desafío no es individual: es compartido.