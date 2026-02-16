Monteoliva amenazó con endurecer controles en marchas: revisión de mochilas y banderas, bajo estudio

Luego de los violentos incidentes del miércoles pasado en la marcha contra la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que está bajo estudio una serie de medidas tendientes a endurecer los controles de las manifestaciones sociales de protesta, que van desde la revisión de mochilas hasta la prohibición de banderas.