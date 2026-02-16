Secciones
Monteoliva amenazó con endurecer controles en marchas: revisión de mochilas y banderas, bajo estudio

Los dichos de la ministra de Seguridad se producen después de los violentos incidentes en la manifestación del miércoles pasado en el Congreso contra la reforma laboral.

MARHA CONTRA LA REFORA. Alejandra Monteoliva adelantó que endurecerán los controles
Hace 1 Hs

Luego de los violentos incidentes del miércoles pasado en la marcha contra la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que está bajo estudio una serie de medidas tendientes a endurecer los controles de las manifestaciones sociales de protesta, que van desde la revisión de mochilas hasta la prohibición de banderas.

“Hemos conversado de endurecer más las medidas para la realización de manifestaciones o este tipo de protestas, llámese el protocolo antipiquete…la cantidad de elementos que tenemos en cuenta”, advirtió la funcionaria que sucedió en el cargo a Patricia Bullrich.

En diálogo con “Pan y Circo”, el ciclo que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia, la ministra adelantó que están en carpeta medidas como la revisión de mochilas y hasta la prohibición de banderas por su utilización como “flechas” para atacar a fuerzas de seguridad.

“No solamente se pueden dar de alguna manera revisión de mochilas. Pongo un ejemplo: banderas. Si después van a estar usando los palos de la bandera de flecha, o de arma para tirarlas…Vimos el miércoles pasado cómo le sacaban los palos", indicó en declaraciones a las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.

En ese sentido, Monteoliva indicó que desde su cartera se va a “mirar de qué manera se puedan realizar otro tipo de controles sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie”.

El miércoles pasado, en paralelo a la sesión en el Senado donde se discutía la reforma laboral, se registraron enfrentamientos entre efectivos de la Policía y la Gendarmería con manifestantes, algunos de los cuales lanzaron piedras como proyectiles y hasta bombas molotov.

La Policía reaccionó ferozmente reprimiendo con gases lacrimógenos, carros hidrantes y palos a quienes estaban protestando.

