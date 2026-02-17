Comercio en crisis: radiografía de una actividad que busca cómo frenar la caída en las ventas

En noviembre de 2025 se marcó un quiebre profundo en los patrones de consumo. Los datos de la CAME mostraron que las ventas minoristas descendieron un 4,1% interanual ese mes, precedido por octubre, cuando las caídas fueron aún más severas, con un descenso del 9,1%. Mientras una minoría pudo adquirir bienes de mayor valor, la mayoría de la población concentró sus compras en la canasta básica, con escaso margen para financiar con tarjeta de crédito. Para la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), el índice de consumo medido en diciembre mostró también una caída del 1,4% interanual.