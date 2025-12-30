El comercio tucumano cierra el año en una meseta

Tras el movimiento navideño, el comercio minorista tucumano tiene puesta la mirada en el cierre de 2025, aunque con expectativas ajustadas. Las ventas por Año Nuevo funcionarán como un indicador de arrastre, no de recuperación. Esto implica que, si se mantienen en la comparación interanual, confirmarán una frágil estabilidad de la actividad; en cambio, si los resultados de esta semana son negativos, podrían ratificar el consumo caído.