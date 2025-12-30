El comercio tucumano cierra el año en una meseta

Tras el movimiento navideño, el comercio minorista tucumano tiene puesta la mirada en el cierre de 2025, aunque con expectativas ajustadas. Las ventas por Año Nuevo funcionarán como un indicador de arrastre, no de recuperación. Esto implica que, si se mantienen en la comparación interanual, confirmarán una frágil estabilidad de la actividad; en cambio, si los resultados de esta semana son negativos, podrían ratificar el consumo caído.
“El comercio minorista cerrará el año sin una caída abrupta, pero también sin crecimiento sostenido, con márgenes ajustados y ventas medidas”, afirmó la presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, Gabriela Coronel, al referirse a las expectativas del sector en el contexto actual en la provincia y el país.
La entidad presentó, justamente, los resultados de las ventas navideñas de 2025 en el circuito del centro capitalino, que arrojaron un balance marcado por la estabilidad y la preocupación por el bajo desenvolvimiento del consumo en sectores con gran incidencia. Según Coronel, el sector atraviesa una “meseta” que refleja la difícil situación económica del año.
A pesar de ser la fecha más importante para la actividad, el volumen de ventas registró una variación de apenas 0,6% en comparación con 2024. “Aunque se esperaba un repunte, la realidad mostró que se vendió igual o incluso menos que el año anterior”, señaló Coronel ante la prensa.
De acuerdo con el relevamiento privado, la mayoría de los comercios consideró que su desempeño se ubicó en un nivel intermedio, ni “mucho mejor” ni “mucho peor”. Se vio “prácticamente un estancamiento”.
La actividad se concentró fuertemente en el martes 23 y el miércoles 24 de diciembre. El ticket promedio se situó en los $49.300, una cifra considerada baja que refleja un consumo moderado.
Otro dato que expuso la Cámara fue que el 80% de los encuestados consideró positivo el impacto de la apertura en horario corrido el día previo a Navidad.
Por sectores
El comportamiento fue dispar conforme al sector analizado, reflejó el informe de la Cámara. Los rubros de bazar y joyería lograron mejores resultados, impulsados en gran medida por promociones especiales.
En cambio, indumentaria y calzado sufrieron caídas importantes, con reportes de hasta un -10% y un -20% respecto del año pasado. Coronel destacó la gravedad de este dato dado que el 70% de los comercios del centro están vinculados al rubro textil.
La falta de efectivo marcó la pauta de los pagos. El 71,4% de los clientes optó por la tarjeta de crédito, principalmente en tres y seis cuotas. “Más del 50% de nuestros clientes está endeudado o debe afrontar situaciones familiares que golpean fuertemente al comercio”, explicó Coronel, vinculando el bajo ticket promedio con la pérdida del poder adquisitivo.
Además, el 14,3% pagó al contado y un 7% abonó a través de una billetera virtual, entre otros participaciones, lo que marca el predominio de los plásticos en el circuito comercial local, siempre de acuerdo con los datos de la Cámara.
El balance de 2025 deja un panorama complejo para las pymes locales. Entre las principales preocupaciones, la Cámara ratificó la preocupación por la competencia desleal, en particular, por el aumento de la presencia de los vendedores ambulantes en el microcentro de la ciudad.
Coronel calificó como una situación frente a la cual el comercio formal no puede competir, debido a las cargas impositivas y alquileres. También hizo hincapié en la competencia con plataformas de ventas chinas por los precios, aunque el sector busca diferenciarse mediante el asesoramiento personalizado y la oferta de industria nacional.
“Los comercios se están achicando. Ya hay situaciones de no renovación de contratos y también, si tienen dos negocios, cierran uno y trabajan solo con un local, por ejemplo. En otros caso, tratan de vender a través de redes sociales, pero tampoco alcanza”, finalizó la titular de la entidad.
Actividad en los locales: horarios para Año Nuevo y Reyes
Para el cierre de año, los negocios de la capital tucumana trabajarán en horario cortado este martes 30: de 9 a 13 y de 17.30 a 21.30, según informó la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán.
Mañana, miércoles 31, los locales cerrarán sus puertas entre las 13 y las 14, horario que puede cambiar de acuerdo con la decisión del propietario.
Por su parte, para la festividad de Reyes, se prevé horario extendido, de 9 a 21 el lunes 5, para estimular las ventas una vez más.