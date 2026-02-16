X sufrió una caída y generó cientos de reportes en Argentina: ¿qué pasó?

Durante la mañana de este lunes 16 de febrero, usuarios de la red social X reportaron fallas en el funcionamiento de la plataforma en distintos puntos del país. Los inconvenientes comenzaron alrededor de las 10.20 y se extendieron por varios minutos, afectando tanto la versión web como la aplicación móvil.
De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, los reportes aumentaron de manera repentina hasta superar los 250 en pocos minutos, lo que evidenció una interrupción súbita del servicio. La mayoría de los reclamos se concentraron en problemas de conexión con el servidor, seguidos por errores en la carga del feed y dificultades para utilizar la app.
Hasta el momento, la compañía no emitió un comunicado oficial sobre las causas de la falla ni el alcance total del inconveniente. Mientras tanto, muchos usuarios recurrieron a otras plataformas para confirmar si se trataba de una caída generalizada.