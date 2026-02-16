Secciones
Cristina Kirchner volvió al balcón para saludar a murgueros

Comparsas agradecieron que durante su gobierno se hayan restituido los feriados de carnaval.

Hace 4 Hs

En su primera aparición pública de este año, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, para observar una comparsa que se congregó en la calle.

“¡Llevamos un poco de carnaval a quien nos devolvió el carnaval!”, describió Mariel Fernández, intendente de Moreno, quien participó del evento y compartió imágenes del mismo. En su cuenta de X, escribió tras la comparsa: “¡Amor con amor se paga cantaron las murgas de Moreno! Ya pasaron quince años de la recuperación del feriado de carnaval y la vuelta de los Corsos”. Y agregó: “¡Los pueblos tristes no vencen! ¡Y hoy desbordamos de alegría desde el asfalto al balcón!”.

Rechazo

La reaparición de la ex mandataria se produjo horas después de que Casación rechazara los recursos presentados por su defensa, por lo que continuarán vigentes las condiciones de su prisión domiciliaria, incluyendo el uso de tobillera electrónica y las restricciones sobre visitas y uso de la terraza. En su exposición, el juez Gustavo Hornos remarcó que “lejos de evidenciar un trato desigual en perjuicio de la condenada, la decisión cuestionada se inscribe precisamente en la exigencia constitucional de evitar privilegios indebidos”

