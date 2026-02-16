Cristina Kirchner volvió al balcón para saludar a murgueros

Rechazo

La reaparición de la ex mandataria se produjo horas después de que Casación rechazara los recursos presentados por su defensa, por lo que continuarán vigentes las condiciones de su prisión domiciliaria, incluyendo el uso de tobillera electrónica y las restricciones sobre visitas y uso de la terraza. En su exposición, el juez Gustavo Hornos remarcó que “lejos de evidenciar un trato desigual en perjuicio de la condenada, la decisión cuestionada se inscribe precisamente en la exigencia constitucional de evitar privilegios indebidos”