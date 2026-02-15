Cancillería contrató por $114 millones a la asociación que dirige la esposa de Sturzenegger
Debido al vínculo familiar, la Cancillería activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, que regula las contrataciones del Estado cuando existe una posible relación entre funcionarios y oferentes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido) —equivalente a unos U$S 78.000 al tipo de cambio actual— para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El contrato y el procedimiento
El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un período igual. Según la documentación oficial, la propuesta fue presentada por Rouillet en su carácter de Directora Ejecutiva de la AACI, cargo que ocupa desde al menos septiembre de 2020.
La contratación se encuadró como Adjudicación Simple por Especialidad, una figura contemplada en el régimen de contrataciones públicas para servicios específicos. Al momento de la apertura se registró una única oferta, correspondiente a la AACI, por el monto total finalmente adjudicado.
Vínculo familiar y activación del Decreto 202/2017
En los considerandos de la disposición, la Cancillería dejó constancia de que, tras analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el Decreto 202/2017, se detectó un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional.
La Oficina Anticorrupción (OA) emitió un dictamen incorporado al expediente en el que encuadró el vínculo como “familiar (matrimonio)” entre Sturzenegger y Rouillet.
Ante esta situación, el área de Compras y Contrataciones informó el caso tanto a la OA como a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y recomendó la adopción de un mecanismo adicional de transparencia. En consecuencia, se suscribió un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad contratada.
Según consta en el expediente, la OA solicitó que se le remitiera copia del instrumento una vez firmado, lo que fue posteriormente incorporado y comunicado al organismo.
Justificación del servicio
El servicio fue requerido por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025-2027.
En el expediente se argumentó que la AACI resultaba el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio. Cancillería indicó además que la asociación brinda este servicio desde 2018.
La respuesta oficial
Tras la difusión pública del caso, el canciller Pablo Quirno se refirió al tema a través de su cuenta en la red social X. Allí afirmó que “no hay absolutamente ninguna irregularidad” y sostuvo que el proceso fue manejado conforme a la normativa vigente.
Según explicó, en esta oportunidad se activó el procedimiento de integridad debido a que la directora ejecutiva de la entidad es la esposa del ministro Sturzenegger, con intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.
El funcionario también cuestionó el enfoque periodístico que dio origen a la controversia y aseguró que, a su criterio, la documentación demuestra que la contratación se realizó de manera correcta.