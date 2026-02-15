Carnaval de Río: una carroza se descontroló y aplastó a tres personas del público

La serie de Oro, uno de los eventos más importantes dentro de los carnavales en Río de Janeiro, en Brasil, donde desfilan las mejores comparsas y carrozas de la celebración, tuvo un accidentado desenlace en la jornada de este sábado. La última de las carrozas, la de União de Maricá, se descontroló cuando cruzó la meta y aplastó a tres personas del público. Un empleado del evento culminó con fractura expuesta y heridas de gravedad y tuvo que ser trasladado de urgencia hacia un hospital cercano.
El grave accidente ocurrió cuando terminaba el festejo, en el Marques de Sapucaí, donde la carroza luego de pasar la línea de meta embistió la baranda de seguridad que protegía a las gradas de ese sector y atropelló a la gente que estaba allí. La secuencia generó caos y descontrol en la zona. Y hubo tres personas que quedaron aplastadas por la enorme estructura, aunque en el lugar atendieron a más de una decena de personas que sufrieron el impacto.
Uno solo de los que sufrieron el accidente tuvo heridas leves y fue atendido en el lugar. Pero los otros dos tuvieron que ser trasladadas en ambulancia al Hospital Municipal Souza Aguiar, donde se comprobó que uno de los empleados, de 65 años, había sufrido una fractura expuesta de la pierna derecha y debió ser intervenido quirurgicamente, según confirmó O Globo.
El accidente provocado por la sexta escuela que desfiló en este segundo día de celebración no sólo fue tomado por la cámara principal que cubría el evento, sino por varios de los testigos quienes a través de sus celulares filmaron el brutal accidente. En realidad, había una multitud todavía en ese sector.
Desde la organización infomaron que la escuela que fue representada por la carroza había pasado el tiempo límite de presentación y que aceleró el paso para llegar al último tramo del recorrido del desfile. Dicho apuro hizo que se desviara levemente hacia la derecha y embistiera la baranda de seguridad del sector 12.
Tras la investigación policial, podría haber sanciones para la escuela.
Según reportó el canal brasileño, el personal de apoyo intentó maniobrar la carroza, pero ya había persona atrapadas que comenzaron a gritar. Fueron aplastadas contra la estructura de hierro.
Una de las peronas vio que la enorme estructura se le venía encima y logró saltar hacia el sector VIP salvándose de milagro. Según reportó el Departamento de Salud Municipal, dos hombres sufrieron heridas leves y fueron trasladados en camilla al puesto médico. Y uno de ellos fue atendido y dado de alta. El otro fue trasladado al Hospital Municipal Miguel Couto para realizarle exámenes adicionales ya que sufrió politraumatismos. La Comisaría 6ta de Cidade Nova investiga el accidente.
Este es el tercer accidente de este tipo que se produce en la llegada de Sapucaí durante la última década. En 2017, el caso involucró a a la carroza de Paraíso do Tuiuti. Y en 2022, el accidente también ocurrió sobre la llegada donde murió una nena.
Ahora, incluso el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, se pronunció tras el accidente.
Quienes son la União de Maricá y que dijeron tras el accidente
La carroza de la escuela União de Maricá que causó el accidente fue fundada en 2015 y este fue su tercer desfile en el que participa en la Serie de Oro, las más imporantes. Y tenía mucho peso encima ya que consigo traía la intervención de Leandro Vieira, uno de los diseñadores carnavalezcos más importantes de Brasil, quien fuera campeón en el 2022 con la escuela Império Serrano.
Tras el accidente, la Unión de Maricá informó oficialmente a través de un comunicado que al final del desfile ocurrió "un incidente" que involucró a la última carroza de la escuela. Y le comunicó a Italmar de Oliveira, el empleado de 65 años que debió ser operado de urgencia, que le "brindarán todo el apoyo necesario" para superar esta situación.
"La Unión de Maricá expresa su solidaridad con el Sr. Itamar de Oliveira y su familia. En este momento, nada es más importante que la salud y la recuperación completa de los afectados", informaron.
A su vez, la Liga RJ informó que sigue de cerca la situación de la persona involucrada en el incidente ocurrido durante el desfile de la Unión de Maricá. "Reiteramos que, inmediatamente después del incidente, los servicios de emergencia brindaron asistencia en el lugar y trasladaron a la persona al hospital más cercano, donde recibe la atención necesaria", informaron.