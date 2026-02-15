Carnaval de Río: una carroza se descontroló y aplastó a tres personas del público

La serie de Oro, uno de los eventos más importantes dentro de los carnavales en Río de Janeiro, en Brasil, donde desfilan las mejores comparsas y carrozas de la celebración, tuvo un accidentado desenlace en la jornada de este sábado. La última de las carrozas, la de União de Maricá, se descontroló cuando cruzó la meta y aplastó a tres personas del público. Un empleado del evento culminó con fractura expuesta y heridas de gravedad y tuvo que ser trasladado de urgencia hacia un hospital cercano.