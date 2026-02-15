Un choque entre dos autos alteró la tranquilidad del domingo en Barrio Sur

ACCIDENTE. Los autos que protagonizaro el choque.
La tranquilidad del domingo en Barrio Sur se vio interrumpida por un accidente de tránsito. Por causas que se tratan de establecer, dos vehículos protagonizaron un fuerte choque en la intersección de las calles Lavalle y Jujuy.
El siniestro involucró a un automóvil Volkswagen Polo y a un Volkswagen Gol, que terminaron con daños visibles en sus carrocerías tras el impacto.
Efectivos de la Policía de Tucumán se hicieron presentes en el lugar a los pocos minutos para realizar las pericias correspondientes y ordenar la circulación vehicular en la zona, que se vio momentáneamente afectada.
