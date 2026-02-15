Boca apuesta a su fortaleza de local para enderezar el rumbo

Con la obligación de reaccionar y el respaldo de su gente, Boca Juniors saldrá a la cancha con un objetivo claro: recuperar credibilidad y empezar a construir regularidad. Desde las 19.30, el equipo de Claudio Úbeda recibirá a Platense en La Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, en un duelo que puede marcar un punto de inflexión en este inicio de temporada.
El “Xeneize” viene de dejar una imagen preocupante en su caída ante Vélez en el José , pero cada vez que juega en casa muestra otra versión. En este Apertura ganó sus dos compromisos jugando de local y perdió en sus salidas frente a Estudiantes y Vélez. Esa dualidad explica el momento del equipo y también la importancia de este compromiso, el primero de tres partidos consecutivos que disputará en el estadio de Brandsen 805.
Para intentar cambiar la cara, el entrenador boquense planea tres variantes respecto del once que cayó en Liniers. El chileno Williams Alarcón ingresará por Milton Delgado; Kevin Zenón le dejará su lugar a Ángel Romero; y en el extremo derecho Gonzalo Gelini saldrá para que juegue Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda. Además, hay buenas noticias en ofensiva: Edinson Cavani y el propio Janson volvieron a la lista de convocados tras superar sus lesiones. Con Miguel Merentiel disponible, el único delantero que todavía no está en condiciones de jugar es Milton Giménez.
Del otro lado estará un Platense ambicioso, que pretende prolongar su buen arranque y dar el golpe en un escenario que le es adverso. Desde su regreso a Primera división en 2021, perdió sus tres visitas a La Bombonera y no gana allí desde el recordado 4-0 del torneo Clausura 1998. Pese a la reciente derrota ante Independiente, el “Calamar” suma siete puntos y atraviesa un 2026 especial, ya que disputará por primera vez la Copa Libertadores.
En la jornada de ayer hubo victorias de Racing (2-0 sobre Banfield), Huracán (1-0 ante Sarmiento) y Talleres (2-1 frente a Gimnasia de Mendoza). Hoy se jugará el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes desde las 17, mientras que a las 22 completarán Instituto–Central Córdoba y Rosario Central–Barracas. En ese contexto, Boca buscará que La Bombonera vuelva a ser sinónimo de impulso y confianza.