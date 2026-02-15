Boca apuesta a su fortaleza de local para enderezar el rumbo

El “Xeneize” viene de dejar una imagen preocupante en su caída ante Vélez en el José , pero cada vez que juega en casa muestra otra versión. En este Apertura ganó sus dos compromisos jugando de local y perdió en sus salidas frente a Estudiantes y Vélez. Esa dualidad explica el momento del equipo y también la importancia de este compromiso, el primero de tres partidos consecutivos que disputará en el estadio de Brandsen 805.