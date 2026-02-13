Mientras muchos salen a cenar, ellos celebran San Valentín trabajando codo a codo en su sueño

“Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección”, escribió Antoine de Saint-Exupéry en Tierra de hombres. En el frente de su casa, donde funciona su pizzería en Alderetes, esa frase no está escrita en ninguna pared. Pero se ve. En cómo se mueven sin hablar, en cómo uno alcanza lo que el otro necesita, en cómo organizan el despacho, acomodan el mesón y responden pedidos casi en sincronía. En este Día de los Enamorados no van a salir a cenar ni van a brindar con copas en una terraza. San Valentín los va a encontrar con el horno encendido y el celular vibrando. Y lejos de sentir que se pierden algo, sienten que están exactamente donde quieren estar.