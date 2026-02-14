Recuerdos fotográficos: 2007. Ute Lemper, tras “Cabaret” en París y “The Wall” en Berlín, una visita a Tucumán

El 21 de julio de 1990, cuando fue el antológico show de Pink Floyd en Berlín por la caída del muro, la alemana Ute Lemper fue la voz en la canción “The Thin Ice” junto a Roger Waters en la transmisión mundial de “The Wall”. Allí tuvo dimensión universal, aunque era muy conocida por su interpretación en el musical “Cabaret” en París en 1987, a partir de la cual se decía que era la “heredera” de Liza Minnelli. Con ella ganó el Premio Molière a la mejor actriz revelación. También se acercó a la danza con Maurice Béjart y desfiló embarazada y desnuda en una pasarela de la película “Pret a porter” de Robert Altman (1994). Alta, de 1,75 m, rubia y de imponente presencia, el 20 de septiembre de 2007 se presentó en el teatro San Martín, para el Septiembre Musical.