Colegio San Fernando: una propuesta educativa que marca la diferencia

El Colegio San Fernando reafirma su compromiso con una educación integral orientada al desarrollo académico, personal y social de sus estudiantes, a través de una propuesta pedagógica que combina formación académica sólida, transmisión de valores y acompañamiento cercano a las familias. En este marco, el colegio continúa consolidando su identidad en la comunidad educativa de Yerba Buena y proyecta nuevas metas para el ciclo lectivo 2026.
Propuesta educativa
Dentro de la oferta educativa de Tucumán, el Colegio San Fernando se distingue por su propuesta integral que acompaña a los estudiantes desde el Nivel Inicial hasta los niveles superiores. La formación combina una base académica sólida con orientación en educación física e inglés intensivo, preparando a los alumnos para continuar sus estudios y afrontar desafíos del contexto actual.
La institución cuenta con un Jardín de Infantes con infraestructura completamente nueva, diseñada especialmente para niños de salas de tres, cuatro y cinco años. Los espacios ofrecen un entorno seguro, moderno y adecuado a cada etapa del desarrollo, donde se prioriza el aprendizaje a través del juego, el cuidado y el acompañamiento cercano.
Pensando en las necesidades de las familias, el colegio ofrece además una extensión horaria optativa para los niveles Inicial y Primario, destinada a padres que requieren mayor permanencia de sus hijos en la institución. Esta propuesta incluye actividades planificadas y acompañamiento docente, garantizando continuidad pedagógica y contención en un entorno educativo organizado.
La orientación en Educación Física promueve hábitos de vida saludable, disciplina y trabajo en equipo, mientras que el inglés intensivo brinda herramientas fundamentales para el futuro académico y laboral. Como institución católica, el colegio también ofrece formación en valores y acompañamiento espiritual, con una capilla propia integrada.
Innovación
La propuesta educativa se complementa con infraestructura deportiva propia: un complejo ubicado sobre Ruta 9, kilómetro 1280, en Bajo Grande–San Andrés, un complejo techado, gimnasio para actividades gimnásticas y una cancha de fútbol lindera. Además, dispone de un salón de usos múltiples destinado a muestras y actividades de inglés, favoreciendo un aprendizaje práctico y comunicativo.
Durante 2025, el Colegio San Fernando logró consolidar su identidad institucional y su propuesta educativa en Yerba Buena. La institución forma parte de un grupo educativo con más de 45 años de trayectoria, lo que representa un respaldo sólido en términos pedagógicos y de gestión, y permite proyectar su crecimiento con planificación y continuidad.
De cara al nuevo ciclo lectivo, el objetivo es seguir fortaleciendo la propuesta educativa, profundizar la actualización pedagógica y reforzar el acompañamiento de los estudiantes frente a los desafíos educativos, tecnológicos y sociales actuales. En este sentido, el colegio incorpora herramientas tecnológicas, promueve la capacitación continua de su equipo docente y fomenta habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación, el trabajo en equipo y el uso responsable de la tecnología.
En 2026, el Colegio San Fernando ofrece convenios institucionales con organizaciones y entidades profesionales que brindan beneficios especiales a hijos de egresados universitarios y terciarios, además de promociones y descuentos por hermanos. Estas iniciativas forman parte de una política orientada a acompañar a las familias y facilitar el acceso a una educación de calidad, sin descuidar el acompañamiento personalizado, uno de los pilares fundamentales de la institución.
Más información
WhatsApp 3815 82-7766; Instagram @colegiosanfernando o atención presencial en Juan Heller y Córdoba (Yerba Buena).