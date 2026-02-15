Colegio San Fernando: una propuesta educativa que marca la diferencia

De cara al nuevo ciclo lectivo, el objetivo es seguir fortaleciendo la propuesta educativa, profundizar la actualización pedagógica y reforzar el acompañamiento de los estudiantes frente a los desafíos educativos, tecnológicos y sociales actuales. En este sentido, el colegio incorpora herramientas tecnológicas, promueve la capacitación continua de su equipo docente y fomenta habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación, el trabajo en equipo y el uso responsable de la tecnología.