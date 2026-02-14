Nelson Martínez Llanos quiere otro grito histórico con Tucumán Central: “Ojalá se me dé otra vez”

Para él, el impacto de un ascenso sería enorme. “Sería algo muy lindo tanto para el fútbol tucumano como para el club”, afirma. El salto al Federal A significaría pasar a una categoría semiprofesional, con otras canchas, otros estadios y viajes más exigentes. “Ya es diferente. Se lo toma como más profesional. Es algo muy lindo”, describe.