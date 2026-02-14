Secciones
Nelson Martínez Llanos quiere otro grito histórico con Tucumán Central: “Ojalá se me dé otra vez”

Autor del gol que le dio al “Rojo” su primer título de Liga Tucumana ante Concepción FC, el delantero sueña con volver a ser decisivo frente a General Paz Juniors y lograr el ascenso al Federal A.

Nelson Martínez Llanos se mostró optimista de cara a la final del Regional Federal Amateur. Nelson Martínez Llanos se mostró optimista de cara a la final del Regional Federal Amateur. Benjamín Papaterra/LA GACETA.
Hace 36 Min

Nelson Martínez Llanos ya sabe lo que es quedar en la historia de Tucumán Central. Fue él quien marcó el gol que le dio al “Rojo” de Villa Alem su primer título de la Liga Tucumana, en aquella recordada final frente a Concepción FC. Ahora, con el equipo a un paso del ascenso al Federal A, quiere repetir la escena en Catamarca ante General Paz Juniors.

“Uno está un poco ansioso por lo que es el partido, pero disfrutando al máximo, y más con el grupo que tenemos. Ojalá pueda repetir el gol”, reconoce el delantero. La ansiedad es inevitable cuando hay tanto en juego, pero en su voz predomina la tranquilidad de quien se siente preparado.

Martínez Llanos asegura que el equipo viene trabajando todo el año para este momento. “Estamos preparados para esto. La tranquilidad que vamos a tener ya la venimos trabajando durante todo el año. Nos estuvimos preparando para este partido final”, sostiene. No es un objetivo improvisado: es el resultado de un proceso.

Para él, el impacto de un ascenso sería enorme. “Sería algo muy lindo tanto para el fútbol tucumano como para el club”, afirma. El salto al Federal A significaría pasar a una categoría semiprofesional, con otras canchas, otros estadios y viajes más exigentes. “Ya es diferente. Se lo toma como más profesional. Es algo muy lindo”, describe.

El apoyo de la gente también aparece como un motor. “Hay que tratar de que estén constantemente dando aliento, saber que están atrás y que mañana van a estar. Estoy lleno de orgullo y de alegría”, cuenta. Sabe que no estarán solos.

Su historia personal también tiene raíces deportivas. Su madre jugaba al básquet y muchas veces lo llevaba a la cancha. Él, sin embargo, ya desde chico se inclinó por el fútbol. “Algunas veces jugaba cuando ella me llevaba, pero me fui directo al fútbol”, recuerda con una sonrisa.

El grupo fue construyendo confianza tras el Anual y superando etapas difíciles. Aunque el cambio se dio después del partido frente a Graneros que ganaron 1-0. “Ese fue el clic”, admite. Vale recordar que el “Rojo” necesitaba vencer al “Cocodrilo” de visitante  y luego batir a Famaillá para poder superar la fase de grupos. Y lo logró.

No habla de promesas personales. “Que todo fluya”, resume. Pero el deseo está claro: volver a ser el hombre del gol decisivo y empujar a Tucumán Central hacia el ascenso más importante de su historia reciente.

