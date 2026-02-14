Regenerativo y pelota parada: Tucumán Central afinó detalles en un césped que luce verde para la final

El estadio de la Liga Catamarqueña, con sus tribunas tradicionales y un entorno abierto que deja ver el paisaje de fondo, será el escenario de una final que genera expectativa en ambas provincias. En ese contexto, el estado del campo aparece como una buena noticia para los protagonistas, que podrán desplegar su propuesta futbolística en una superficie que, al menos en la previa, responde a las exigencias.