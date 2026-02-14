Regenerativo y pelota parada: Tucumán Central afinó detalles en un césped que luce verde para la final
El “Rojo” de Villa Alem entrenó en el estadio de la Liga Catamarqueña con trabajos físicos livianos y ensayos de balón detenido de cara al duelo ante General Paz Juniors. Ya se vendieron unas 600 entradas y en Catamarca no habrá expendio para hinchas tucumanos.
En la antesala de una final que puede marcar un antes y un después, Tucumán Central realizó hoy su entrenamiento en el estadio de la Liga Catamarqueña, escenario que albergará el duelo decisivo frente a General Paz Juniors. La práctica, centrada en trabajos de campo, movimientos regenerativos y ensayos de pelota parada, también permitió observar en detalle el estado del terreno de juego, un factor que puede resultar determinante en un partido de estas características.
El plantel comenzó con ejercicios regenerativos para soltar cargas y ajustar la parte física tras la semana intensa de preparación. Luego, el cuerpo técnico dispuso tareas con pelota, haciendo hincapié en la coordinación de movimientos y en las acciones a balón detenido, un recurso que puede inclinar la balanza en una final cerrada. Hubo repeticiones en tiros libres y córners, tanto en defensa como en ataque, buscando precisión y concentración en cada detalle.
Los jugadores se movieron con normalidad sobre un césped que presenta un marco muy verde, uniforme y bien cubierto en casi toda su extensión. A simple vista, el campo luce cuidado, con una superficie pareja que invita al juego asociado y a la circulación rápida de la pelota. Si bien el desgaste propio del uso se percibe en algunos sectores puntuales, el estado general es positivo y ofrece garantías para el desarrollo del espectáculo.
El estadio de la Liga Catamarqueña, con sus tribunas tradicionales y un entorno abierto que deja ver el paisaje de fondo, será el escenario de una final que genera expectativa en ambas provincias. En ese contexto, el estado del campo aparece como una buena noticia para los protagonistas, que podrán desplegar su propuesta futbolística en una superficie que, al menos en la previa, responde a las exigencias.
En cuanto al acompañamiento del público, desde la dirigencia de Tucumán Central informaron que hasta el momento se llevan vendidas alrededor de 600 entradas para la parcialidad “roja”. El número refleja el entusiasmo que despierta la final y el respaldo que el equipo tendrá desde las tribunas.
Cabe recordar que en Catamarca no se venderán entradas para los simpatizantes tucumanos, por lo que quienes deseen asistir deberán adquirir su ticket de manera anticipada. La organización busca así ordenar el ingreso y garantizar que cada parcialidad ocupe el sector asignado.
Con el reconocimiento del campo ya realizado, los ejercicios regenerativos cumplidos y la pelota parada afinada, Tucumán Central transita las horas previas con concentración y confianza. El césped luce verde y firme; ahora, la historia comenzará a escribirse cuando la pelota empiece a rodar en una final que promete intensidad y emociones fuertes.