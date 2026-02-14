Secciones
Accesos y horarios: todo lo que tenés que saber de la final por el ascenso entre Tucumán Central y General Paz Juniors

El "Rojo" y el "Poeta" jugarán este domingo a las 18.00 por un lugar en el Federal A. Las puertas abrirán a las 16, no habrá venta de entradas en el estadio y cada parcialidad tendrá sectores e ingresos diferenciados.

La final por el ascenso al Federal A ya tiene todo definido en cuanto a organización y servicios. Mañana, desde las 18, se enfrentarán Tucumán Central y General Paz Juniors en el estadio Malvinas Argentinas, en un duelo que definirá qué equipo dará el salto de categoría.

Uno de los puntos más importantes para los hinchas tiene que ver con los horarios. Las puertas del estadio se habilitarán a partir de las 16 para el público en general, es decir, dos horas antes del inicio del encuentro. Desde la organización recomendaron asistir con anticipación para evitar demoras en los accesos.

En cuanto a la venta de entradas, se informó que no se comercializarán tickets en las boleterías del estadio el día del partido. Por ese motivo, los simpatizantes deberán concurrir con su entrada previamente adquirida.

La distribución de las parcialidades estará claramente delimitada para garantizar un ingreso ordenado y seguro. Los hinchas de Tucumán Central ocuparán la tribuna popular sur y la platea suroeste. El acceso a la popular será por calle Olmos y Aguilera, mientras que quienes se ubiquen en platea deberán ingresar por calle Echeverría.

Por su parte, los simpatizantes de General Paz Juniors se ubicarán en la tribuna popular norte y en la platea noroeste. Para la popular, los ingresos estarán habilitados por calle Almafuerte y Fidel Castro, mientras que el acceso a la platea será por el ingreso principal de la Liga, sobre calle Fidel Castro.

Con sectores diferenciados, accesos específicos y sin venta de entradas en el estadio, todo está dispuesto para una jornada que promete intensidad dentro y fuera del campo de juego. En disputa no habrá solo 90 minutos, sino un lugar en el Federal A y la posibilidad de escribir una página histórica para uno de los dos clubes.

Temas Club Tucumán CentralTorneo Federal ATorneo Regional Amateur
