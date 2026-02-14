Conmoción en La Plata: una estudiante de 18 años murió atropellada y el conductor huyó

Según informó Clarín, el hallazgo del cuerpo se produjo alrededor de las 8 de la mañana en la intersección de las calles 3 y 96, cuando vecinos alertaron al 911 tras observar a una persona tendida en una zanja. De inmediato, efectivos de la comisaría Octava, junto con el Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica, acudieron al lugar para preservar la escena y comenzar con las primeras recolección de pruebas.