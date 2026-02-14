Secciones
Conmoción en La Plata: una estudiante de 18 años murió atropellada y el conductor huyó

La víctima caminaba hacia su domicilio, en el barrio Villa Elvira, cuando una camioneta la embistió dejándola abandonada a un costado de la calle.

Eugenia Carril. Foto tomada de contextotucuman.com Eugenia Carril. Foto tomada de contextotucuman.com
Hace 1 Hs

Este sábado por la mañana, una joven de 18 años fue hallada muerta a un costado de la calle en el barrio Villa Elvira, en La Plata. La  víctima, identificada como Eugenia Carril, fue atropellada por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga, dejándola abandonada en la vía pública.

Eugenia era una estudiante universitaria que, según informaron sus familiares, no había regresado a su hogar la noche anterior luego de asistir a clases en la facultad, lo que originó una intensa búsqueda. .

Según informó Clarín, el hallazgo del cuerpo se produjo alrededor de las 8 de la mañana en la intersección de las calles 3 y 96, cuando vecinos alertaron al 911 tras observar a una persona tendida en una zanja. De inmediato, efectivos de la comisaría Octava, junto con el Comando de Patrullas y peritos de la Policía Científica, acudieron al lugar para preservar la escena y comenzar con las primeras recolección de pruebas.

Las primeras pericias determinaron que el cuerpo de la joven presentaba evidentes signos de golpes y con el transcurso de las horas, se confirmaron los detalles del accidente.

Según los testimonios, Eugenia había descendido de un colectivo de la línea Este, ramal 14, en la intersección de 7 y 96, a solo seis cuadras de su domicilio, cuando las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal de La Plata lograron captar imágenes de la joven mientras caminaba por la vía pública, minutos antes de ser atropellada, informó Clarín.

La causa quedó bajo la responsabilidad del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N° 8 de La Plata, quien abrió una investigación para dar con el paradero del conductor.

