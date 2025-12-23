“Extraño cómo se hacía cargo de las tareas navideñas”: el doloroso recuerdo de la esposa de Bruce Willis

El dolor de la esposa de Bruce Willis

“Era reconfortante en la rutina saber exactamente cómo iba a ser el día”, escribió en su sitio web, en el que comparte su camino a través del duelo que implica la demencia de su esposo. “Para mí, las vacaciones traen recuerdos de Bruce siendo él el centro de todo”, compartió. Es que el protagonista de “Duro de matar” era muy afín a la Navidad. “Era un hacedor de panqueques, el chico ‘salgamos a la nieve con los niños’, la presencia constante moviéndose alrededor de la casa a medida que el día pasaba”, detalló Heming.