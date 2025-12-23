“Extraño cómo se hacía cargo de las tareas navideñas”: el doloroso recuerdo de la esposa de Bruce Willis

El fin de año trae inevitablemente momentos de reflexión, balance y repasos sobre lo que fue el año. Y, con la revisión de los últimos 12 meses, suelen llegar también las revisiones de la vida misma. En una actividad de este estilo, Emma Heming Willis, la esposa de Bruce Willis, compartió en su página web un poco de sus sentimientos debido a la demencia del exactor.
Las personas en esta época pueden dividirse entre las que tienen el llamado espíritu navideño, y las que no. Entre las primeras, se encontraba Bruce Willis, según contó Heming. Involuntariamente, desde que fue diagnosticado con demencia frontotemporal, el actor fue perdiendo poco a poco hasta los rasgos más característicos de su personalidad. Hoy, su familia lo extraña tal y como era antes de que iniciara la enfermedad.
El dolor de la esposa de Bruce Willis
“Era reconfortante en la rutina saber exactamente cómo iba a ser el día”, escribió en su sitio web, en el que comparte su camino a través del duelo que implica la demencia de su esposo. “Para mí, las vacaciones traen recuerdos de Bruce siendo él el centro de todo”, compartió. Es que el protagonista de “Duro de matar” era muy afín a la Navidad. “Era un hacedor de panqueques, el chico ‘salgamos a la nieve con los niños’, la presencia constante moviéndose alrededor de la casa a medida que el día pasaba”, detalló Heming.
Pero la demencia llegó para cambiar las rutinas y la vida misma. Aunque la escritora consideró que la enfermedad “no borra esos recuerdos”, también reconoció que “crea espacios entre el entonces y el ahora” y que “ese espacio puede doler”.
Así, la Navidad parece estar siendo un calvario en sí mismo para la esposa de Bruce Willis. Cada detalle, cada esfera de color y cada guirnalda, parecen dolerle profundamente por lo que representaban para su esposo. “El dolor puede llegar mientras estás sacando las decoraciones de las cajas, envolviendo regalos o en el medio de una habitación llena de gente o en el momento de silencio, cuando todos se han ido”, se explayó.
A su vez, contó que también reniega y maldice inofensivamente el nombre de Willis mientras le toca hacer frente a las tareas de la temporada. “No porque esté enojada con él –amplía–, sino porque extraño el modo en que una vez se hizo cargo de las tareas navideñas”.