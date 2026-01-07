¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

El posteo ncluía una imagen de 2008 tomada en un parque de diversiones, donde Emma y Bruce aparecen sonrientes en una montaña rusa. Según relató, había llevado a sus hijos a Magic Mountain con amigos y recordó que el juego Viper no resultó tan divertido como lo recordaba. Sin embargo, aclaró que la última vez que lo había disfrutado fue junto a Bruce, en 2008, y que ese momento sí había sido especial.