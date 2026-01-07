Secciones
¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

El mensaje de Emma Heming en redes sociales generó preocupación y rumores sobre la salud de Bruce Willis. Qué dijo su esposa, por qué se habló de una supuesta muerte y cuál es el estado actual del actor.

Bruce Willis fue diagnosticado don demencia frontemporal en 2023
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Hace algunos días, un posteo de Emma Heming, esposa de Bruce Willis, desató una ola de especulaciones en redes sociales. En pocas horas, miles de usuarios comenzaron a preguntarse con preocupación si el actor, quien hace años fue diagnosticado con demende frontotermporal, había fallecido.

El posteo ncluía una imagen de 2008 tomada en un parque de diversiones, donde Emma y Bruce aparecen sonrientes en una montaña rusa. Según relató, había llevado a sus hijos a Magic Mountain con amigos y recordó que el juego Viper no resultó tan divertido como lo recordaba. Sin embargo, aclaró que la última vez que lo había disfrutado fue junto a Bruce, en 2008, y que ese momento sí había sido especial.

La frase que más repercusión generó fue: “Ese era él, pura diversión. Lo amo y simplemente extraño que sea mi compañero de viaje”. El tono nostálgico y cargado de afecto llevó a que muchos interpretaran el mensaje como una despedida.

La confusión se propagó de inmediato y el rumor se difundió con rapidez. Sin respaldo de fuentes oficiales, comenzó a circular la versión de que Bruce Willis había muerto. Sin embargo, la realidad era otra: días más tarde, la propia Emma compartió una imagen junto al actor durante la celebración de su aniversario.

La salud de Bruce Willis: cómo avanza la enfermedad que cambió su vida y su carrera

En marzo de 2022, la familia informó que Bruce Willis sufría afasia, un trastorno que afecta la capacidad de hablar y comprender el lenguaje, y que lo llevó a retirarse del cine después de décadas de trayectoria. Meses más tarde, el cuadro fue definido con mayor precisión: demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que impacta en la personalidad, el lenguaje y la conducta.

Con el paso del tiempo, estas limitaciones se profundizaron y, aunque Bruce continúa con vida, su manera de relacionarse con el entorno cambió de forma drástica. En la actualidad, su comunicación se sostiene a través de gestos, miradas y breves instantes de lucidez.

Desde el inicio de la enfermedad, Emma asumió no solo el rol de cuidadora, sino también el de portavoz de lo que implica para una familia convivir con ese deterioro. A través de sus publicaciones, compartió una combinación de amor, añoranza y la dureza de presenciar un cambio constante, además de relatar cómo se transformaron las celebraciones y tradiciones y lo abrumador que puede resultar el cuidado diario.

